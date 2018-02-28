“28 Şubat’ı Yaşayanlar Bilir..”

AKP’li Çalık, 28 Şubat dönemdeki en önemli hadisenin dindarlara yönelik yapılan operasyonlar olduğunu belirterek, “28 Şubat darbesini yapanlar, ‘Bin yıl sürecek’ dedi ama 5 yıl dayanabildiler” diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Sosyal Politikalar Başkanı, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Adana’yı Dinliyoruz programı kapsamında Adana’da temaslarda bulundu. Çalık, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile şehit yakınları, gaziler ve iş dünyası temsilcisi ile biraraya geldi.

Daha sonra Adana İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Çalık, burada partililere hitap etti. ‘’15 Temmuz’dan itibaren, Yenikapı ruhunu devam ettiren, milli ve yerli duruşuyla herkesin de takdirini alan Devlet Bahçeli ve MHP’yle ‘cumhur ittifakı’ yaptık.’’ diyen Çalık, 2019’da yapılacak seçimlerin Türkiye’nin en önemli dönemeci olduğunu belirtti.

“Kılıçdaroğlu 9’uncu seçimi de kaybedecek”

Çalık, 2019 seçimlerine giderken çok önemli bir karar aldıklarını altını çizerek, şunları kaydetti:

“İnşallah 2019’da en az yüzde 61 diyoruz. Yüzde 61’in en önemli sebebi de Trabzon’a gittiğimizde, ‘Ne düşünüyorsunuz, yüzde kaç alınır’ diye sorduklarında, ‘Trabzon’un plakası olan yüzde 61, Allah izin verirse 2019’da da cumhurbaşkanlığını yüzde 61’le alacağız’ dedik. Bunun karşısında duran ve kirli ittifak yapanlar var. Geçmiş dönemlerde bu ittifaklara ortak olan CHP ve onun yandaşı bugün de ittifak için, kayık ittifakı yapanlar var. Onların cevabını milletimiz sandıkta verecek ve gereğini yerine getirecek. 8 seçimdir kaybeden Kılıçdaroğlu’nun 9’uncu seçimi de yeniden kaybedeceğine olan inancımız tam.”

28 Şubat açıklaması

Çalık “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu andan itibaren her defasında demokrasiyi sekteye uğratmak isteyenler oldu. 1960 darbesini, 27 Mayıs’ı yapanlar, başbakanı asanlar oldu. Arkasından yaşadığımız 12 Eylülleri ve yaşadığımız üzüntüleri biliyorsunuz. Bugün 28 Şubat’ın, yaşanılan o darbe girişiminin seneyi devriyesi ve o gün yaşananlar Türkiye’nin yüzünün karası olarak nitelendirilmelidir. O gün maalesef Türkiye’nin ilk yıllarında, kuruluş yıllarında olduğu gibi ötekileştirilen bir çok insan vardı. Kürtler ötekileştirildi, Aleviler ötekileştirildi, dindarlar ötekileştirildi, gayrimüslümler ötekileştirildi ve ötekileştirilenlerin kendi ülkesinde yaşayacakları zemini hazırlamak bizim en önemli görevimizdi. 28 Şubat’ı yaşayanlar bilir, o dönemde yaşatılan en önemli hadise maalesef dindarlara yönelik yapılan operasyonlardı. 28 Şubat darbesini yapanlar, ‘Bin yıl sürecek’ dedi ama 5 yıl dayanabildiler.”dedi.

Geçmişte yapılan darbelerin hepsinde milletin hedef alındığına dikkati çeken Çalık, “Hiç kimse, hele de 15 Temmuz’dan sonra bu ülkeye bir kez daha darbe yapma girişiminde bulunamayacak. Biliyoruz ki milletimiz ayaklarını yere çok sağlam basıyor. Bu basışı da devam ettiriyor. 28 Şubat bir daha yaşanmasın.” ifadesini kullandı.

Kültür merkezi ziyareti

Çalık daha sonra, Yüreğir Belediyesi Doğankent Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada çeşitli kurslar alan çocuk ve kadınlarla bir araya gelen Çalık, daha sonra merkezi bünyesindeki kurslarda yapılan çeşitli ürünleri inceledi.

Şehit Ailesine Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Adana’da Özel Halk otobüsünde saygısızlık yaptığı şehit annesi Zübeyde Tura ve eşi Ahmet Tura’yı ziyaret eden Çalık, ‘’ Onlar bizim en kıymetli emanetlerimiz. Yapılan saygısızlığı unutmadık. Şehit anne ve babamıza hayırlı ömürler, şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.

Çalık daha sonra Darendeliler Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı (DASEV) Onursal Bşk. Merhum H. Nazım TURGUT’un ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Bülten- iha