28 Şüpheli Yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli nedenlerle 28 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Konuya ilişkin açıklamada yakalananların şunlar olduğu belirtildi:
“1Battalgazi ilçesi Saray mahallesinde 26.04.2015 tarihinde nitelikli hırsızlık suçundan dolayı Ö.K.B. isimli şahıs, 27.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2Battalgazi ilçesi Yeni Hamam mahallesinde 28.04.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı A.A. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa mahallesinde 28.04.2015 tarihinde 6136 SKM. suçundan dolayı B.A. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4Battalgazi ilçesi Şifa mahallesinde 29.04.2015 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı O.K.B. isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5Battalgazi ilçesi Şifa mahallesinde 29.04.2015 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı O.Y isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6Battalgazi ilçesi Şifa mahallesinde 29.04.2015 tarihinde işyerinden hırsızlık suçundan dolayı Ö.T. isimli şahıs, 30.04.2015 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7Battalgazi ilçesi B.Hüseyin Bey mahallesinde 30.04.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı H.C. isimli şahıs, 30.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8Battalgazi ilçesi Akpınar mahallesinde 02.05.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı Ü.Ö. isimli şahıs, 02.05.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9Battalgazi ilçesi kavaklıbağ mahallesinde 02.05.2015 tarihinde cep telefonu hırsızlığı suçundan dolayı H.D. isimli şahıs, 02.05.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10Battalgazi ilçesi Beydağı mahallesinde 29.04.2015 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı M.E. isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11Güveni Kötüye suçundan 10 ay 4 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Ç. isimli şahıs, 27.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malazgirt Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.E. isimli şahıs, 27.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13Basit Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Geyve Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.E. isimli şahıs, 27.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14Yaralanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasından dolayı Gaziosmanpaşa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Y. isimli şahıs, 27.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Van Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16Yaralanma suçundan 4 yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 9 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18Silahla Ateş Etme suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21Tehdit suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ç. isimli şahıs, 28.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22Nafaka Hükümlerine Uymama suçundan 3 ay hapis cezasından dolayı Balıkesir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23Dolandırıcılık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24Hakaret suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.A isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
25Mal Beyanında Bulunmama suçundan mal beyanının alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs, 29.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
26Eziyet Etme suçundan 3 yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs, 30.04.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
27Bıçak ve Diğer Aletleri Taşıma suçundan 6 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs, 02.05.2015 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
28Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Trabzon Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs, 03.05.2015 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”