“3-4 Saatte Alırdık Ama..”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Nerede yaşayan bir mazlum varsa ümmetin umudu Türkiye oldu. Elimizden geldiğinde gayretimizi gösterdik. 103 yıl önce Çanakkale’nin nasıl geçilmez olduğunu Mehmetçiğimiz nasıl bir destan olarak anlattıysa, 103 yıl sonra Mehmetçiğimiz yine aynı destanı bu bölgelerde yazıyorlar” dedi.

Milletvekili Şahin, Akpınar Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, kendisine iletilen istek ve önerileri dinledi.

Milletvekili Şahin, esnaf ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Asıl amacımız vatandaşımızı yerinde ziyaret edip, dualarını almak. Bunun yanında taleplerini dinlemek. Çözülmeyen sorunlar varsa bunları da birinci ağızdan dinlemek istiyoruz. Esnaf ziyaretlerimizin birinci amacı; yerel yönetimler noktasında bir sıkıtı var mı, varsa onları anında çözmektir. Onun dışında hükümetimizin, bakanlıklarımızın yapacakları uygulamalar ve çalışmalarla ilgili A’dan Z’ye bize iletilenleri not alıyoruz ve gerekli yerlere iletiyoruz. Sonuç olarak burada kazanan milletimiz olsun istiyoruz. Bizden önceki siyasilerde AK Parti’nin şuan ki projelerini uygulamış olsalardı belki biz 16 yıldır iktidarda olmayabilirdik. Onlarda iktidarı tatmış olurlardı. Ama onların eksik bıraktıkları, vatandaşa sırtlarını dönerek, taleplerini kulak ardı ederek; sigara kağıtlarının üzerine talepleri yazıp, sigara bittikten sonra attıkları gibi vatandaşın sorunlarını biz bir kenara atmıyoruz. Sorunları danışmanlarımızla beraber alıyoruz, anında muhataplarla görüşüp, sorunları çözüyoruz” dedi.

Mehmetçiğin Afrin’de terör örgütlerine yönelik başarılı bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Şahin, “Afrin’e askerlerimiz huzur içerisinde girdiler. Bugüne kadar 46 şehit verdik. 58 gündür o bölgede çok ciddi bir mücadele vardı. O bölgede savaş demek ordumuza haksızlık olur, karşımızda düzenli bir ordu yok ancak düzenli bir takım devletlerin tahkim etmiş oldukları terör örgütleri vardı. O terör örgütleriyle 58 gündür sınırlarımızın ötesinde hamdolsun iyi bir şekilde mücadele ettik. İyi bir noktada gittik, orada yaşayan sivil vatandaşlarımızın burunlarının bile kanamaması için Mehmetçiğimizin kılı kırk yardığını görüyoruz. Siyasi irademizin o konudaki kararlı duruşunu görüyoruz. Bolduzer, kurşun dökme misali Siyonist İsrail’in Gazze’de Filistin’de yaptıkları gibi yapsaydık, bugün orayı 3-4 saatte alırdık ama biz kesinlikle cımbızla seçer gibi sivil vatandaşlarımızı arındırarak, teröristleri yok ederek orada bir soncuca geldik. Bugüne kadar o bölgede 200 civarında yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz bugüne kadar sınırımız içerisinde bunları temizledik ancak maalesef bu aşağılık unsurlar sınırlarımızın ötesinde Kilis ve Hatay bölgesinde onlarca kardeşimizi attıkları füze ve roketlerle katlettiler. Biz buna mecbur kaldık, keyfimizden oralara gitmedik. Kesinlikle o bölgede bir terör koridorunun oluşmasına engel olduk. O bölgede bir daha terör eylemlerine meydan vermeyecek şekilde bir temizlik hareketine giriştik. Nerede yaşayan bir mazlum varsa ümmetin umudu Türkiye oldu. Elimizden geldiğinde gayretimizi gösterdik. 103 yıl önce Çanakkale’nin nasıl geçilmez olduğunu Mehmetçiğimiz nasıl bir destan olarak anlattıysa, 103 yıl sonra Mehmetçiğimiz yine aynı destanı bu bölgelerde yazıyorlar” diye konuştu.

Mecliste birçok düzenleme yaptıklarını, şuana da KDV ile ilgili bir kanun tasarısının olduğunu ifade eden Şahin, “Önümüzdeki hafta içerisinde meclis gündemine gelecek. Plan Bütçede tamamlandı. Esnaflarımızın taleplerinin tamamını bugüne kadar hayata geçirmeye muvaffak, muktedir olduk. 81 ilde milletvekillerimizin yaptıkları çalışmalarla siyaset kurumunun gündemine alarak, cumhurbaşkanımızın da takdiriyle milletimizin lehine olan düzenlemeleri yapıyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız hammaddeyi geri dönüşüm olarak vatandaşımızın güncel hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin, bir gazetecinin ‘Akpınar esnafı eğlence merkezlerinin şehir dışına çıkarılmasını istiyor, bununla ilgili bir çalışma var mı?’ sorusuna, “Orayı hep gündemimize almamıza rağmen gerçekten bazen arz, dünya dar geliyor. Bu gibi gerçekten bir takım aykırı davrananları, toplumun değerleriyle barışık olmayan, toplumun kabul etmediği, toplumun özellikle komşu olarak kabul görmeyen bu gibi mesleklerin arzının artık hiçbir yerine sığmadığını görüyoruz. Daha önce birçok kez bir iki yer denendi ama maalesef muvaffak olunamadı çünkü gidecekleri yerdeki bu kez köylülerimiz, vatandaşlarımız karşı çıkıyorlar. Onlar açısından da sağa sola zarar vermeyecekleri bir yer, her akşam kavga oluyor, silahlar patlıyor. Bunu Malatya hak etmiyor. Bunu gündemimize aldık. Valiliğimiz ve Malatya Büyükşehir Belediyemizin de gündeminde, bunu kısa bir süre içerisinde çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Ama sorun bizde değil, sorun gerçekten bu mesleği icra eden insanların sicillerindeki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Onun için herhangi bir beldemizde bile bunu kabul etmiyorlar. Asla pes etmeyeceğiz ve üzerimize düşeni yapacağız” cevabını verdi.

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