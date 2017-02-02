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Malatya Haber -

3,5 ve 3,3’lük İki Deprem

3,5 ve 3,3’lük İki Deprem
  • 03.02.2017
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Malatya’nın kuzey bölgesinde deprem hareketliliği devam ederken, Perşembe akşamı ve Cuma’nın ilk saatlerinde son 1 haftada olanlardan daha büyük şiddette 2 deprem meydana geldi.

Perşembe akşamı saat 18.11’de merkez üssü Yeşilpınar- Hekimhan olan 3,5 büyüklüğünde, Cuma’ya girildikten sonra saat 02.28’de bu kez merkez üssü Alican- Yazıhan olan 3,3 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Her iki depremin de, yer yüzeyinin 5 kilometre altındaki tabakada meydana geldiği belirtildi.

Bu iki depremle birlikte, 2 Şubat Perşembe 03.00’ten 3 Şubat Cuma 03.00’e kadar, merkez üsleri Hekimhan, Yazıhan ve Arguvan ilçeleridahilinde bulunan toplam 11 deprem meydana geldiği, son 9 günde meydana gelen deprem sayısının 67’ye ulaştığı bildirildi.

malatyahaber.com

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