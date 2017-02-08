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Malatya Haber -

3 Bin 560 Adet Gümüş Sikke Ele Geçti

3 Bin 560 Adet Gümüş Sikke Ele Geçti
  • 08.02.2017
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince yapılan bir çalışma sonucunda, 1 şüpheliden 3 bin 560 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Malatya Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen eserlerden İslami döneme ait olduğu ve gümüşten mamul olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“KOM  Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 05.02.2017 günü yapılan çalışmalarda bir şahıstan 3560 adet tarihi eser-sikke ele geçirilmiş, bu sikkelerin İslami Döneme ait gümüşten mamul olduğu Müze Müdürlüğünce tespit edilmiştir.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan yasal işlem yapılmıştır.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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