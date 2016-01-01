1150 İmzayla TBMM’ye Başvurdular

Eğitim-İş Malatya Şubesi, öğretmenlerin ek gösterge puanlarının 3 bin 600 olması talebiyle öğretmenlerden topladıkları bin 150 imzayı TBMM’ye gönderdi

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, ek gösterge puanlarının 3 bin 600’e çıkması için öğretmenlerden toplanan bin 150 imzanın bugün TBMM gönderdiklerini söyledi. Kara yaptığı açıklamada “Ek göstergenin 3600 olması ile ilgili 28 Kasım 2015 tarihinde başlattığımız eylemlilik süreci okullarımızda kokart takma eylemi, imza kampanyasının başlatılması, mecliste yer alan partilerin il milletvekillerine faks gönderilmesi ve illerde partilerin ziyaret edilerek 3600 ek göstergeye ilişkin taleplerimizi içeren dosyaların sunulması ve toplanan imzaların Bakanlığa iletilmek üzere Genel Merkezimize gönderilmesi ile tamamlanacaktır. Eğitim İş eğitim çalışanlarının özlük hakları ve ülkemizin geleceği ile ilgili gelişmelere karşı gereken duyarlılığı gösterirken özellikle de eğitim sistemindeki olumsuz gelişmelere karşı her türlü eylem ve etkinlikle tepkisini ortaya koymaktadır. Bunun yanında eğitim ve öğretim alanında çalışanların özlük hak ve çıkarlarının savunulmasında iktidarın çalışma yaşamında uyguladığı her türlü baskı ve olumsuzluğa karşı verilecek mücadelede Eğitim İş sendikal önderliği yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

iha