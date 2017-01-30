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Malatya Haber -

3 Bin 697 Kişi Sorgulandı

3 Bin 697 Kişi Sorgulandı
  • 30.01.2017
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Valilik, geçtiğimiz Cumartesi gecesi Türkiye genelinde yapılan huzur operasyonunun Malatya bölümü ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

“28.01.2017 Cumartesi günü ülke genelinde eş zamanlı olarak TÜRKİYE GÜVEN HUZUR OPERASYONU (2) adı altında sabit noktalarda ve umuma açık yerlerde asayiş ve genel güvenlik uygulaması yapılmıştır. İlimiz polis sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirilen uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü,  Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü olmak üzere tüm birimlerimiz katılmıştır.”

Operasyonla ilgili bilgiler de şöyle açıklandı:

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