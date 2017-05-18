“3 Çocuğumdan Sonra En Mutlu Günlerim”

Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lige yükseldikleri Boluspor maçından sonra yaşadığı duyguyu, “3 çocuğumdan sonra en mutlu günlerimi yaşadım” sözleriyle anlattı.

Sezon içerisinde kırılma anları yaşadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Göztepe müsabakasında çok önemli bir müsabakaydı. Hem bizim hem de Göztepe açısından önemli bir müsabakaydı. İyi bir oyunla 1-0 kazandık. 4 gün sonra Bandırma şokunu yaşadık. Ama futbolda 8-10 gün içerisinde 4 müsabaka oynadığınızda bu tür skorlarda ortaya çıkabiliyor. Bu bizim kimliğimiz değildi” ifadelerini kullandı.

Takıma her zaman güvendiğini dile getiren Buz, “Ben takımıma kesinlikle inanıyordum. Ama burada çok soğukkanlı olmak gerekiyordu. Malatya’ya döndüğümüzde tatsız olaylarda yaşadık. Kulüp başkanımız Adil Gevrek başta olmak üzere teknik heyet ve futbolcular olarak soğukkanlı davrandık. Biz kendimize inanıyorduk. Futbolcularımızın reaksiyon göstereceğini de kesinlikle biliyorduk” diye konuştu.

Buz, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, “Adana Demirspor bizim açımızdan çok zor bir deplasmandı. Çünkü Adana Demirspor’un durumu malumdu. Onlarında çok ihtiyaçları vardı. Oraya gidip 2-1 kazandıktan sonra inancımız daha da yükseldi. Önümüzde bir müsabaka kalmıştı. Fakat inancımızı kaybetmedik. Çok soğukkanlı davrandık. Futbolcularımızla tek tek konuşarak, olayı başaracağımızı söyledik. Özellikle olaylardan sonra ve bu maçtan sonra bütün sezona bakıldığında hak ediyorduk bu anlamda takımdan reaksiyon geleceğine de inanıyorduk. Onu da çok şükür futbolcu kardeşlerimiz gösterdiler” şeklinde konuştu.

Türkiye’de kısa sürede yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

“Türkiye’de kısa süre içerisinde Bursaspor, Gençlerbirliği ve arkasından Yeni Malatyaspor. Bu şampiyonlukta da mütevazi olmak istemiyorum. Göztepe, Eskişehir veya Sivas’ta mı şampiyon olmak hayır Yeni Malatyaspor ile çıkmak bizim açımızdan inanılmaz bir başarı. Kendimizi övmek adına değil de mutluluk adına bunu söylüyorum. Türkiye’de bu kısa süre açısından bu şampiyonluğu yaşamak bizim açımızdan çok çok önemliydi. Daha fazlasını düşünmedim. Kariyer planlaması değil de anı yaşadık ve hafta hafta gittik. 3 çocuğumdan sonra en mutlu günlerimi yaşadım. Kariyer planlamasını hiç düşünmedim.”

Buz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında Eren Tozlu’nun son saniye golünün kırılma maçlarından birisi olduğunu belirterek, “Zor maçtan ziyade kırılma maçları vardı. 4 İstanbul maçımızın 4’ünü İstanbul’da, o ambiyansta oynadık. Sahamız kapandıktan sonra İstanbul 4 maçımızı kazanmak önemliydi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında Eren’in son saniyede attığı gol, Manisa deplasmanı kırılma anlarıydı” dedi.

FOTOĞRAF: İrfan Buz, Boluspor maçından sonra sevinç gözyaşları dökmüştü (Mehmet GÖRESİYE)

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi