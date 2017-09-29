3 Eski Başkan Biraraya Geldi

Eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ilk kez, Başkanlıklar Kupası’nda bir araya geldi.

ABD’de 2017 Golf Başkanlık Kupası’nda Obama, Bush ve Clinton bir araya gelerek Jersey City’deki Liberty National Golf Club sahasındaki 2017 Başkanlık Kupası’nın başlama vuruşunu birlikte yaptılar.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ABD’nin New Jersey eyaletinde yapılacak Başkanlık Kupası’na Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, ilk defa katılarak yarışmanın başlama vuruşunu birlikte yaparak seyircilerden büyük alkış aldılar.

New Jersey eyaletinin, New Jersey City kentinde düzenlenen 2017 Golf Başkanlık Kupası’na dünyanın çeşitli ülkelerinde çok sayıda ünlü spor ve siyaset adamının yanı sıra iş adamları da yoğun ilgi gösterdi.

New Jersey, iha