3 HDP’liye PKK Suçlamasıyla Tutuklama

Malatya’da PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 HDP’li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde HDP ilçe eş başkanı Abdurrahman Başak ile HDP’li üyeler Nazım Bayram ve Yaşar Çetintaş, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

3 HDP’li isim sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

iha