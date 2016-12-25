3 HDP’liye PKK Suçlamasıyla Tutuklama
Malatya’da PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 HDP’li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde HDP ilçe eş başkanı Abdurrahman Başak ile HDP’li üyeler Nazım Bayram ve Yaşar Çetintaş, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
3 HDP’li isim sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
iha
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