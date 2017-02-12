3 İlçe Belediye Başkanı G.Antep’te

Malatya’nın ilçe belediyeleri olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmaları gezerek incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerini, Sosyal Marketi, İslam Müzesini, Evlilik Okulunu ve Hoş geldin Bebek Projelerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezen Malatya ilçe belediye başkanları Şahinbey Belediyesinin çok önemli işler başardığını ve Türkiye’de örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldığını ifade ettiler.

Malatya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesinin sosyal tesislerini ve müzelerini gezdik. Gaziantep’in Malatya ile birçok benzer noktaları var. Arapgir’in de kültürel mirası çok fazla bu anlamda Gaziantep’le bire bir örtüştüğümüzü düşünüyorum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte aynı dönemde seçildik. Çalışmalarını da yakinen izliyorum. Özellikle gençlik Merkezlerinde, Türkiye’ye model olacak üst düzey işler yapılmış” dedi.

“Önemli hizmetler yapılmış”

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Şahinbey Belediyesinin çalışmalarının bir kısmını inceleme fırsatı bulduklarını belirterek,“Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Toplumun her kademesinden insanın eğitim gördüğü sosyal tesisleri gördük. Müzeler ve Sosyal Markete yapılan muhteşem çalışmaları inceledik. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Her kesime hitap eden hizmetler yapılmış

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Şahinbey Belediyesinin çalışmalarını çok beğendiklerini ifade ederek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, örnek teşkil eden birçok projeye imza atmış. Halka dönük olarak yapılmış çalışmalar var. Sosyal tesisler 7’den 77’ye herkesin kullanacağı şekilde en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş mükemmel tesisler. Ben bu çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nu ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.

Gaziantep, iha