3 Kampanya Okulu Bu Yıl Bitecek

Malatya Valiliği’nin düzenlediği 3 ayrı kampanya sonucu yapımına başlanan okulların bu yıl bitirileceği bildirildi.

Vali Halil İbrahim Daşöz’ün Malatya’da yaşanan okul sıkıntısını çözmek için başlattığı kampanya çerçevesinde yapımlarına başlanan okulların inşaatları hızla sürüyor. Kampanya kapsamında öğrencilerin yaptığı çeşitli faaliyetlerden elde edilen gelirlerle yapımına başlanan 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu, Malatya Emniyet Müdürlüğü’ndeki görevli polislerin maaşlarından yapılan kesinti ile Polis Amca İlköğretim Okulu il genelinde görev yapan öğretmenlerin maaşından yapılan kesintiyle Öğretmenler İlköğretim Okulu yaptırılıyor.

3 ayrı kampanyada yaptırılan 91 Bin Dev Öğrenci İlköğretim Okulu, Polis Amca İlköğretim Okulu ve Öğretmenler İlköğretim Okulu’nun karkas inşaatlarının bitirildiği bildirildi. Yetkililer, okul inşaatlarının bu yıl tamamen bitirilerek 2007-2008 eğitim yılı başında ilk öğrencilerin alınacağı kaydetti.