3 Kırsal Mahalleye İçme Suyu Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir ilçesinde Kurucoova Mahallesi Kasımlar mezrası, Örencik Mahallesi Tesbihli mezrası ve Güzelköy Mahallesinde toplamda 12 bin 500 metrelik içmesuyu hattı çalışmasını tamamladı.

Kurucoova Muhtarı Hasan Birişik, “Kurucoova Kasımlar mezramızda içmesuyu konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. 2017 yılı içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü Kurucoova Kasımlar mezramızda 1.800 metrelik içmesuyu hattı yaptı. İçmesuyu sıkıntılarımızı çözüme kavuşturdu. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ederim.” dedi.

Güzelköy Mahallesi Muhtarı Celal Bayar, “2017 yılında Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin içmesuyu şebeke hattı yenilendi. 4.800 metrelik altyapı çalışması yapıldı. Mahallem adına Başkanımız Ahmet Çakır’a ve MASKİ’ye teşekkür ederim.” dedi.

Büyükşehir süreci ile kurulan MASKİ Genel Müdürlüğü merkez ve ilçelerde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Doğanşehir ilçesi mahallelerine yapılan içmesuyu hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “Malatya merkez ve 11 ilçemizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Doğanşehir İlçesi Kurucoova, Mahallesi Kasımlar mezrasında 1.800 metre, Örencik Mahallesi Tesbihli mezrasında 1.700, Örencik’te 4.200 metre ve Güzelköy’de 4.800 metrelik içmesuyu hattı çalışması yaptık. Toplamda 12 bin 500 metrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Mahallelerimizin içmesuyu hattını yeniledik. Vatandaşlarımızım musluklarına temiz su ulaştırdık. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle altyapıyı yenileme çalışmalarımız hızla devam ediyor.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com