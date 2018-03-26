3 Maçta 3 Beraberlik Aldılar
Tukcell Sağırlar 2.Ligi F Grubu’nda mücadele eden Malatya İşitme Engelliler Spor, sahasında Şanlıurfa İşitme Engelliler Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Ildız, Volkan Polat, Serkan Sefa Önal hakem üçlüsü yönetti.
Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Malatya İşitme Engelliler Spor, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 3 beraberlik alarak 3 puan topladı. Sarı kırmızılılar, haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Malatya İşitme Engelliler Spor, ligde oynadığı 3 karşılaşmada Bingöl İşitme Engelliler Spor, Diyarbakır Sağır ve Dilsizler Futbol ve Şanlıurfa İşitme Engelliler Spor ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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