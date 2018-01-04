3 Mahalleye İçme Suyu Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Hekimhan İlçesi Hasançelebi, Çulhalı ve Midam Mahallelerinde 10.700 metrelik içmesuyu altyapısı inşa ederek mahalle sakinlerini içmesuyuna kavuşturdu.

Hasançelebi Mahalle Muhtarı Ali İhsan Durak, “MASKİ Genel Müdürlüğü mahallemde 4.000 metrelik içmesuyu altyapısını inşa etti. Vatandaşlarımızı içmesuyuna kavuşturdu. Mahallemde yapılan çalışmalar için MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ederim.” derken, Çulhalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yüce, “Çulhalı Mahallesi Eskikent Sokak’ta içmesuyumuz yoktu. MASKİ Genel Müdürlüğüne talepte bulunduk. Eskikent Sokak’ta 4.000 metrelik içmesuyu altyapı çalışması yapıldı. Vatandaşlarımız içmesuyuna kavuştu. Karakısık Sokak’ın içmesuyu yetersizdi. Bu sokakta drenaj çalışmaları yapıldı. İçmesuyu sıkıntısı çözüme kavuştu. Yapılan çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ederim.” diye konuştu.

Malatya’nın merkez ve ilçelerinde ihtiyaç doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade eden Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Hekimhan İlçesi Hasançelebi, Çulhalı ve Midam Mahallelerinde içmesuyu altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Midam Mahallesinde 2.700 metrelik içmesuyu hat çalışması gerçekleştirdik. Böylelikle 3 mahallemize toplamda 10.700 metrelik içmesuyu altyapı çalışması yaptık. Mahallelerde var olan su sıkıntısını çözerek vatandaşlarımızı su ile buluşturduk. Malatya merkez ilçe ve mahallelerinin içmesuyu altyapısını yeniden inşa ediyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.