3 Malatyalı Daha Komisyonda

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde komisyonlarda görev yapacak olan siyasi partilerin temsilcilerinin belirlenmesine devam edildi.



Salı günü AKP’li milletvekillerinin görev alacağı komisyonlar için üye belirlemesi yapılırken, bugün de CHP’li Milletvekillerinden komisyonlarda görev alacak üyeler belirlendi.



CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na seçildi.



Malatya eski Milletvekillerinden CHP İstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise TBMM Bütçe Plan Komisyonu’na seçildi. Aslanoğlu, komisyonda CHP’nin grup sözcülüğünü de yapacak.



Bu arada CHP’nin Tekirdağ Milletvekili aslen Malatyalı olan Candan Yüceer ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğine seçildi.



AKP’LİLER..

Bu arada AKP Malatya Milletvekilleri de Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda, Mahmut Mücahit Fındıklı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na, Mustafa Şahin Plan Bütçe Komisyonu’na, Cemal Akın Çevre Komisyonu’na, Öznur Çalık ise Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na, seçilmişti. AKP’nin 5’inci milletvekili Ömer Faruk Öz ise, kendi isteğiyle komisyonlarda görev almamıştı.

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