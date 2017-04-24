3 Pilot Bölgeden 2’si Malatya’da

DAP İdaresi’nin “Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi” kapsamında, projelendirilecek alanların tanıtım toplantılarının ardından, projeyi yapacak uzmanlar tarafından nasıl bir çalışma yapılması konusunda da gerekli çalışmalar başlatılarak, ilk etapta, söz konusu proje alanları gezildi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2016 yılı yatırım programında yer alan ve tarihi kent bölgelerinin bir bütün halinde korunarak sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan projelerin tanıtım toplantıları Malatya ve Bitlis’te yapıldı.

DAP Bölge Kalkınma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DAP İdaresi’nin “Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması ve Tanıtımı Projesi” kapsamında, projelendirilecek alanların tanıtım toplantılarının ardından, projeyi yapacak uzmanlar tarafından nasıl bir çalışma yapılması konusunda da gerekli çalışmalar başlatılarak, ilk etapta, söz konusu proje alanları gezildi.

DAP Bölgesi’nde belirlenen üç pilot bölge (Bitlis-Ahlat, Malatya Yeşilyurt ve Arapgir) üzerinde yoğunlaşarak Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması için projelendirilecek alanları gezen DAP İdaresi ile yerel yönetici ve projelendirme çalışması yapacak uzmanlardan oluşan ekipler, arazi yapısı dikkate alınarak nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Yapılacak tasarım projeleri doğrultusunda işlevsellendirme ile tarihi ve kültürel miras alanlarının yaşayan alanlar haline gelmesi ve sonraki kuşaklara kadim medeniyetin aktarılması önem arz ediyor.

Tescili bulunup, yok olmaya yüz tutmuş ve kaynak eksikliği nedeniyle projelendirilemeyen eserlerin projelendirilmesinin sağlanması, bölgenin turizm gelirlerinden alacağı payın arttırılması, turizm sektörünün gelişmesiyle, istihdam sorununun çözülmesi projenin amaçları arasında yer alıyor.

DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Malatya Yeşilyurt’ta Vakfıkebir Camisinin olduğu Dereboyu tarihi Yeşilyurt evlerinin bulunduğu alanı kapsayan alanı Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ile gezdi.

Arapgir Eskişehir Vadisi’nde, Göz Deresi ile başlayıp Kozluk Çayı’na kadar uzanan ve yaklaşık 380 dönümü kapsayan alanı da gezen heyet, Arapgir’in eski dokusundan kalan yapıların ve anıt eserlerin yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise gezi ve incelemelere, Ahlat Kaymakamlığı Proje Birim Sorumlusu Necati Alptekin, DAP İdaresi Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörü Ferhat Gök ile şirket uzmanları katıldı.

DAP İdaresi, 2016 yılı yatırım programına dahil edilen ve bölge illerindeki 14 projeye ise ayrıca toplam 6 milyon lira destek sağladı. Çevre düzenleme, aydınlatma, yapım, turizme kazandırma, projelendirme, yürüme yolu ve restorasyon başlıklarından oluşan projeler, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulları, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları, Yerel Yönetimler ve Bölge Üniversitelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

AA

FOTOĞRAFLAR: Çırmıhtı (Yeşilyurt’un eski ilçe merkezi) ve Arapgir’den..