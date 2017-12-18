3 Puan Üç Golle Geldi
Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Adana ekibi Genç Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nü 3-0 yendi.
Yeşiltepe Ampute Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Volkan Oğuz, Erol Eroğlu, Murat Özçetin hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Büyükşehir Belediyespor Engin, Aliseydi, Cebrail, Zülfücan, Metin, Ramazan ve İsmail ile başladığı mücadeleyi 3-0 kazandı. Turuncu yeşillilere galibiyeti getiren golleri 24.dakikada Cebrail, 29.dakikada Muhammed, 47.dakikada da Zülfücan kaydetti.
Yeni Malatya Gazetesi
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