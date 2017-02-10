“3 Puanı Alacağız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, taraftarların desteğiyle Denizlispor karşısında galip gelip yollarına devam edeceklerini söyledi.

Lige verilen arada Antalya’da verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, “Takım olarak iyi hazırlandık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla, mevcut futbolcularımız arasında güzel bir uyum var. Bunun Denizlispor karşılaşmasına da en iyi şekilde yansıyacağı kanaatindeyim. İstanbul’da taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alıp, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Buz, Samsunspor karşısında kötü bir sonuç aldıklarını, Denizlispor karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Denizlispor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Nerede oynarsak oynayalım taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını iyi biliyoruz. Önemli bir müsabakaya çıkıyoruz ve tek düşüncemiz galibiyet. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimiz sonucu alacağız. Ligde kalan maçlarda da istediğimiz sonuçları alıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi