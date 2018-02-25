EYMS Karabük’ü Yendi, Rahatladı: 3-1

Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor haftayı kazançlı tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligin 23.haftasında sahasında ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Maça baskılı başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 23.dakikada Doria’nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı kırmızılılar, Khalid Boutaib ile farkı 2’ye yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor’da oyuna sonradan giren Nacer Barazite, 69.dakikada farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. Kardemir Karabükspor, Leandrinho’nun penaltıdan attığı golle durumu 3-1’e getirdi. Uzatmada başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 üstün ayrıldı ve hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı.

Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8 de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 31 puanla 9’uncu sırada tamamladı.

Kasımpaşa, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor’un puan kaybettiği haftaya önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı kazançlı tamamladı.

Ligin 19.haftasındas sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor’a 3-1 kaybedip, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Volkan Ahmet Narinç, 4.hakem Erkan Özdamar

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib (Dk.78 Berk Yıldız), 21.Adem Büyük, 22.Aly Cissokho, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening (Dk.61 Gilberto Olivera Souza Junior), 90.Abdoulaye Sadio Diallo (Dk.46 Nacer Barazite)

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 7.Michael Pereira, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 18.Muenfyh Seth Sincere, 47.Berk Yıldız, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 35.Çağlar Şahin Akbaba, 3.Ferhat Görgülü (Dk.5 Özgür Yılmaz), 12.Hamidou Traore (Dk.84 Murat Akın), 16.Olafur İngi Skulason, 38.Hakan Aslantaş (Dk.46 Andrii Bliznichenko), 44.Anton Kravchenko, 68.İshak Doğan, 70.Leandro Barrios Rita Dos Martires, 86.Cem Özdemir, 88.Luis Ezequiel İbanez, 89.Herve Kage

YEDEKLER: 1.Furkan Kaçar, 2.Tayyip Taha Sanuç, 18.Adam Mikael Sven Stahl, 19.Ahmet Karadayı, 32.Murat Akın, 57.Özgür Yılmaz, 60.Alican Karadağ, 72.Yusuf Akbulut, 97.Andrii Bliznichenko

TEKNİK SORUMLU: Levent Açıkgöz

GOLLER: Dk.23 Doria, Dk. 60 Boutaib, Dk. 69 Barazite (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Leandrinho (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem Özdemir (Kardemir Karabükspor)

Dakika 8: Aly Cissokho, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

Dakika 11: Kardemir Karabükspor’da Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Ibanez, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

Dakika 12: Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emanuel Dening ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 20: Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.

Dakika 22: Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib tarafından çekilen şutu kaleci Çağlar kurtardı.

Dakika 23: Yeni Malatyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Aytaç’ın ortasında Çağlar topa çıkmak isterken bileği büküldü ve yerde kaldı, Doria boşta kalan topa vurdu ve golü attı: 1-0.

Dakika 28: Sadio Diallo rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak top savunmadan geldi.

Dakika 28: Leandrinho altıpas üzerinden şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.

Dakika 32: Kardemir Karabükspor’da Cem Özdemir ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Cem Özdemir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.

Dakika 37: Emanuel Dening, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

Dakika 45: Adem Büyük soldan ceza sahasına şık çalışmalarla girdi şutunu çekti kaleci Çağlar iyi uzandı ve gole izin vermedi.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle kapandı.

Dakika 51: Nacer Barazite, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

Dakika 52: Evkur Yeni Malatyaspor adına şanssız an. Adem Büyük tarafından yapılan vuruş direkten döndü.

Dakika 60: EYMS atağında Cissokho’nun soldan taşıdığı topta içeri gönderdiği pasına Boutaib dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.: 2-0.

Dakika 65: Evkur Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gilberto tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Dakika 68: Leandrinho, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

Dakika 69: Yeni Malatyaspor skor anlamında rahatladı! Sağdan Mina’nın içeri yerden çevirdiği topta kaleciyi geçen topa savunmadan ters bir dokunuş geldi, devamında Barazite boş kaleye topu yolladı: 3-0.

Dakika 72: Khalid Boutaib, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

Dakika 77: Leandrinho, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekti, kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

Dakika 78: İshak Doğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

Dakika 80: Andrey Bliznichenko, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

Dakika 84: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanına hızlı hücum eden ev sahibi ekipte Gilberto, ceza sahası içinde pası Berk Yıldız’a bıraktı, Berk’in uygun pozisyonda şutu üstten auta gitti.

Dakika 86: Karabükspor gole çok yaklaştı. Leandrinho rakip ceza sahası içinde topla buluştu ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. İki rakibinin markajı altında şutunu gönderen Leandrinho, kaleci Ertaç’ı geçemedi.

Dakika 90: Karabük atağında Bliznichenko kendini EYMSB ceza sahasında yerde buldu, hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Leandrinho penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com