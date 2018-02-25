EYMS Karabük’ü Yendi, Rahatladı: 3-1
Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor haftayı kazançlı tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligin 23.haftasında sahasında ligin dibine demirleyen Kardemir Karabükspor’u konuk etti. Maça baskılı başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 23.dakikada Doria’nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye üstün girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan sarı kırmızılılar, Khalid Boutaib ile farkı 2’ye yükseltti. Evkur Yeni Malatyaspor’da oyuna sonradan giren Nacer Barazite, 69.dakikada farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. Kardemir Karabükspor, Leandrinho’nun penaltıdan attığı golle durumu 3-1’e getirdi. Uzatmada başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 üstün ayrıldı ve hanesine önemli bir 3 puan yazdırdı.
Ligde geride kalan 23 haftalık bölümde 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8 de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 31 puanla 9’uncu sırada tamamladı.
Kasımpaşa, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ve Antalyaspor’un puan kaybettiği haftaya önemli bir galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı kazançlı tamamladı.
Ligin 19.haftasındas sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ettikten sonra Antalyaspor’a 3-1 kaybedip, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılılar, 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Volkan Ahmet Narinç, 4.hakem Erkan Özdamar
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib (Dk.78 Berk Yıldız), 21.Adem Büyük, 22.Aly Cissokho, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 77.Rahman Buğra Çağıran, 88.Fernando Emanuel Dening (Dk.61 Gilberto Olivera Souza Junior), 90.Abdoulaye Sadio Diallo (Dk.46 Nacer Barazite)
YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 4.Gökhan Akkan, 7.Michael Pereira, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 18.Muenfyh Seth Sincere, 47.Berk Yıldız, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 97.Mustafa Eskihellaç
TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut
KARDEMİR KARABÜKSPOR: 35.Çağlar Şahin Akbaba, 3.Ferhat Görgülü (Dk.5 Özgür Yılmaz), 12.Hamidou Traore (Dk.84 Murat Akın), 16.Olafur İngi Skulason, 38.Hakan Aslantaş (Dk.46 Andrii Bliznichenko), 44.Anton Kravchenko, 68.İshak Doğan, 70.Leandro Barrios Rita Dos Martires, 86.Cem Özdemir, 88.Luis Ezequiel İbanez, 89.Herve Kage
YEDEKLER: 1.Furkan Kaçar, 2.Tayyip Taha Sanuç, 18.Adam Mikael Sven Stahl, 19.Ahmet Karadayı, 32.Murat Akın, 57.Özgür Yılmaz, 60.Alican Karadağ, 72.Yusuf Akbulut, 97.Andrii Bliznichenko
TEKNİK SORUMLU: Levent Açıkgöz
GOLLER: Dk.23 Doria, Dk. 60 Boutaib, Dk. 69 Barazite (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 Leandrinho (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)
SARI KARTLAR: Doria, Dening (Evkur Yeni Malatyaspor), Ibanez, Traore, Kage, Cem Özdemir (Kardemir Karabükspor)
Dakika 8: Aly Cissokho, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.
Dakika 11: Kardemir Karabükspor’da Ceza sahası içinde topla buluşan Luis Ibanez, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
Dakika 12: Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emanuel Dening ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
Dakika 20: Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı.
Dakika 22: Evkur Yeni Malatyaspor’da Khalid Boutaib tarafından çekilen şutu kaleci Çağlar kurtardı.
Dakika 23: Yeni Malatyaspor sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Aytaç’ın ortasında Çağlar topa çıkmak isterken bileği büküldü ve yerde kaldı, Doria boşta kalan topa vurdu ve golü attı: 1-0.
Dakika 28: Sadio Diallo rakip ceza sahasına girmeden şansını denedi ancak top savunmadan geldi.
Dakika 28: Leandrinho altıpas üzerinden şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.
Dakika 32: Kardemir Karabükspor’da Cem Özdemir ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Cem Özdemir tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmadı.
Dakika 37: Emanuel Dening, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.
Dakika 45: Adem Büyük soldan ceza sahasına şık çalışmalarla girdi şutunu çekti kaleci Çağlar iyi uzandı ve gole izin vermedi.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle kapandı.
Dakika 51: Nacer Barazite, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.
Dakika 52: Evkur Yeni Malatyaspor adına şanssız an. Adem Büyük tarafından yapılan vuruş direkten döndü.
Dakika 60: EYMS atağında Cissokho’nun soldan taşıdığı topta içeri gönderdiği pasına Boutaib dokundu ve topu ağlarla buluşturdu.: 2-0.
Dakika 65: Evkur Yeni Malatyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gilberto tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
Dakika 68: Leandrinho, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
Dakika 69: Yeni Malatyaspor skor anlamında rahatladı! Sağdan Mina’nın içeri yerden çevirdiği topta kaleciyi geçen topa savunmadan ters bir dokunuş geldi, devamında Barazite boş kaleye topu yolladı: 3-0.
Dakika 72: Khalid Boutaib, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti, kaleci Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.
Dakika 77: Leandrinho, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekti, kaleci Ertaç Özbir kurtardı.
Dakika 78: İshak Doğan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
Dakika 80: Andrey Bliznichenko, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şutunu çekti, kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.
Dakika 84: Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanına hızlı hücum eden ev sahibi ekipte Gilberto, ceza sahası içinde pası Berk Yıldız’a bıraktı, Berk’in uygun pozisyonda şutu üstten auta gitti.
Dakika 86: Karabükspor gole çok yaklaştı. Leandrinho rakip ceza sahası içinde topla buluştu ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. İki rakibinin markajı altında şutunu gönderen Leandrinho, kaleci Ertaç’ı geçemedi.
Dakika 90: Karabük atağında Bliznichenko kendini EYMSB ceza sahasında yerde buldu, hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Leandrinho penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 kazandı.
Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
bence malatyaspor bir yıldız kazanıyor (BERK YILDIZ) geleceğin starı olmaya aday
Emeginize.saglik.yolunuz.acik.olsun.tesekkurler
Ne ist mac malatya da fener maci
1 konya. 3 fener. 0 trabzon. 3 g.birliği. 1 başakşehir. 3 alanya. 1 beşiktaş. 3 akhisar. 3 göztepe. 1 g.saray. 3 kayseri. 22 puan alırız 53 puan ile uefadayız.
Önce takım ligde kalsın başka birşey isteme
acaba bende uyusam senin gibi rüya görebilirmiyim
Berk Yıldız ve barazite maçta olmalı
En kötü topu oynadık.Defans dışında döküldük, Adem hemen gönderilmeli.
Takım yenmiş,3 gol atmış daha ne yapsın kardeşim sizi memnun etmek adına..
Yenďik.3 puanı aldık ama olmaz .Hepsi gönderilmeli.
Bu diallo nun yerine takıma berk yıldızı monte etmeli bence. Tüek oyuncular şans bulsun. Diallo çok mu kaliteli
Disiplinsizlik kötüdür,futbol ciddiyet gerektirir bazılarının kulagı çekilmeli
En iyi transfer elindekini kazanmak ,hoş geldin Barazite.Hoca gerçekten bu işi biliyor. Fener maçına kadar da Azu’yu transfer ederse………
Tebrikler kaplanlar kaldı 8-9 puan igde kalacagız insallah
24 Konya 25 Fener 26 Trabzon 3 hafta puan zor belki fener de 1 puan alabiliriz düşme hattındaki takımlarla aramızda 10 puan var 3 hafta hepsini aldıklarını düşünürsek 1 puan kalır ortalama 2 maç aldıklarını düşünürsek 4 puan kalır anlayacağımız henüz tehlike geçmiş değil.
Maçı izlememiştim özetlerde izledim son dakikada Ademin yaptığı bencilik akılsızlık dengesizlik arkadaşlarına saygısızlık ve hatta terbiyesizlik 4 kişi boş bencilce harekat yapıyor
penaltı pozisyonu hakem hatası değil resmin bilerek vermedi bu yüzden hata denmez hani mahkeme de hakim tasarlayarak adam öldürmek diyor onun gibi bir şey
Emeği Geçen Tebrik ediyorum. Yaşasın Malatyaspor
Herkesi Ama Emeği Geçen Herkesi Tebrik ediyorum. Yaşasın Malatyaspor
Tebrikler darısı Konya maçına inşallah..
Aydın GOKALP Yozgat Sorgun ilçesinden bir Malatyalı
Şu Adem in biraz aklını başına alması lazım. Biraz yedek bırakılmalı.
Malatyaspor sadece 3 puan kazanmadı berk ve barazite yi kazanmış ikiside futbola renk kattı
Berk yildiz’in ileride takıma katkı sağlayacağını dusunuyorum.
Tebrikler, başta futbolcularımız olmak üzere, teknik direktörümüzü, takımımızı hazırlayan , çalışan tüm ekini kutluyorum. HAYDİİİ YENİMALATYASPOR
İstanbul seviciler haftaya bu stadı tıklım tıklım eser benden demesi böyleleri gelmesin daha iyi.
Takım iyiydi.karabük çoktan düşmüş sanki.bizi yanıltmasın bu oyun.karabukten kat kat iyiydik.istesek 5 olurdu.Takim iyi dinlendi. Tebrikler kaplanın. Allah ına gurban. ..
BU ADEM MALATYA SPORA AYAK BAĞI OLUYOR….ATAKLARIN HEPSİNİ OLDÜRÜYOR..HAYATIMDA BU ADEM KADAR BENCÎL FUTBOLCU GÖRMEDIM…..MAÇI KAZANMAMIZA RAĞMEN.
Erol hocam lütfen, Adem büyülkü DİNLENDİR. Kadro kurarken , hakeden ver. İsimlere takılma
MALATYA SPOR BASIYIN CARESINE BAK
BIZDEN BASKA HEPSI DÜSMANCA
O NEDENLE COK GOL IYI FUTBOL
LIGDE KALMAK ISTIYORSAK
SAKAMI BU O GERCEKTEN HAKEMI KARABÜK SOKAKLARINDA SIRADA BIR KISI VEYA FUTBOLD HIC ANLAMAYAN KIS DAHI BUNDAN IYI MAC YÖNETIR ONUN ALDIGI PARA HARAM ZIKIM OLSUN CÜNEYITEN DAHA DA BETERI VARMIS
Bu hakemler yemin etmiş valla, gözünün önünde elle kesilen bir top ve devam…