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Malatya Haber -

3 Şahısta 4 Tabanca Ele Geçti

3 Şahısta 4 Tabanca Ele Geçti
  • 06.02.2017
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Asayiş Şubesi ekiplerinin zaman zaman bazı bölgelere yönelik olarak düzenlediği ani şok baskında bir işyerinde 3 şüphelinin üzerinde 4 tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Asayiş Şubesi ekipleri, eğlence ve cafe bölgelerine normal denetim uygulamaları yerine, ani şok baskın uygulamasına geçerek, ekipleri ani yönlendirme yaptırtarak, işyerlerine şok baskın düzenlettiriyor. Cezmi Kartay Caddesi üzerine gece aniden yönlendirilen ekipler burada bir işyerinde bulunanların üst aramasını yaptı.  Aramada 1 kişinin üzerinde 2 adet olmak üzere 3 şüpheliden toplam 4 adet ruhsatsız tabanca ve ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu arada, Asayiş ekiplerinin zaman zaman ani yönlendirmelerle şok baskın uygulamasının artarak devam edeceği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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