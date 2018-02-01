3 Şehit Törenle Memleketlerine Gönderildi

Hakkari’nin Çukurca ve Şemdinli ilçesinde teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Malatya doğumlu Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs Bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Adana’nın Seyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs Bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde Şehit olan Siirt Şirvan ilçesi doğumlu Piyade Sözleşmeli Er Hayrettin Dindar için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Başbakan Başdanışmanı Muhsin Kızılkaya, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AKP İl Başkanı Emrullah Gür, AKP eski il Başkanı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kamu kurum ve kuruluş amirleri, polis ve askerî personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehitlerin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehitlerin naaşı memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Van’a uğurlandı.

ŞEMDİNLİ’DEKİ SALDIRININ FAİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ..

Bu arada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Irak’ın kuzeyinden düzenlenen saldırı sonucu 2 askeri şehit eden teröristlerin yeri tespit edilerek imha edildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, PKK’lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı. Vali Toprak, “Kuzey Irak Kanirash Sektörü Çam Tepe’de çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve havan atışı ile bugün 2 kahraman sözleşmeli erimizi şehit eden 3 terörist ve mevziler İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilerek Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca aynı bölgede bulunan terörist ÇNRA ve havanı imha edilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır” dedi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Çam Tepe üs bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu piyade sözleşmeli er Halil İbrahim Şık ile piyade sözleşmeli er Hayrettin Dindar şehit olmuştu.

Hakkari, iha