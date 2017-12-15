3 Tabancaya 2 Tutuklama

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 şahsın üzerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken olayla ilgili şahıslar tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan yol kontrol ve arama noktasında yapılan kontrollerde, durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, E.Ö ve V.K isimli şüpheliler ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 8 adet mermi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheliler 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

iha