3 Trafik Kazasında 9 Kişi Yaralandı

Malatya‘da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 NH 524 plakalı otomobil, Çevreyolu İstasyon kavşağında hasta taşıyan plakası öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

Kazada 112 Acil Servis personeli Handan Yücel (22) ile hasta yakını Fatma Karakuş (32) ve hasta Halil İbrahim Dinkci (5) yaralandı.

Olay yerine gelen başka bir ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevreyolu Hacıhalilçiftliği mevkisinde meydana gelen kazada ise hafif ticari araç trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada, Muhammed Arda Haskul (11), Mahmut Haskul (34), Vesile Haskul, Ahmet Tarık Haskul (4) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Mahmut ve Ahmet Haskul, Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Yazıhan ilçesinde ise sürücüleri öğrenilemeyen 44 NH 934 plakalı hafif ticari araç ile 23 DH 225 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen bir şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA