3 Yarış Atı Kazada Telef Oldu

Malatya’da yarış atı taşıyan bir kamyonet kaza yaptı. Sürücünün yaralandığı kazada kamyonette taşınan atlardan 3’ü telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Yıldız yönetimindeki 06 FZ 1977 plakalı kapalı kasa kamyonet, Malatya-Gölbaşı karayolu Tavşantepe mevkinde henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Sürücü Yusuf Yıldız olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazada kamyonetin kasasında taşınan 1 at ile 2 tay ise telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

iha