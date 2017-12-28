‘3 Yılda 60 Proje ile Sulamaya Destek”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Sulama Projeleri hayata geçirerek Malatya’daki Tarımsal Sulama ve Gölet yapımı için 3 yılda 30,5 milyon TL yatırım yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğu günden beri Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirme çalışmaları yapıyor. Bunu yanı sıra tarımsal sulama için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen sulama projelerini hayata geçiriyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapan Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir öncesinde sulamaya yılda 2,5 milyon TL yatırım yapılıyordu. Büyükşehir süreciyle birlikte harcamalarda 4 katı artış yapılarak yılda 10 milyon TL yatırım yapıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sulamada sıkıntısı yaşayan çiftçilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalar başlattık. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi ile ortak projeler hazırlayarak hayata geçirdik. DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin desteğiyle 3 yılda hayata geçirdiğimiz 60 sulama projesinin maliyeti 30,5 milyon TL’dir. 2015 yılında maliyeti 13,5 milyon TL olan 24 projeyi hayata geçirerek 91 kilometre sulama kanalı ve 86 kilometre sulama borusu çalışması gerçekleştirdik. 2016 yılında 4,3 milyon TL maliyetinde 12 proje kapsamında 39 kilometre sulama borusu çalışması yaptık. 2017 yılında ise 12,7 milyon TL maliyetinde 24 projenin 9 tanesini hayat geçirerek 3 kilometre sulama kanalı ve 29 kilometre sulama borusu çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz bu projelerle meyve, sebze ve yem bitkileri üretiminde verimlilik artacak. DAP’ın sulama projelerine verdiği desteğin Malatya’nın tarımına çok ciddi katkılar sağladı. Çiftçi rahat bir nefes aldı. Bu kapsamda bizlere destek olan DAP Bölge Kalkınma İdaresine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’a ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tüm derdimiz Malatya’ya hizmet etmek.” dedi.

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