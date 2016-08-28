30 Ağustos Kutlama Programı
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Malatya’da yapılacak törenlerin programı belli oldu.
İlk tören, 30 Ağustos Salı günü saat 08.30’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenk sunulmasından sonra saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilecek. Daha sonra Vali Mustafa Toprak’ın Anıt Şeref Defteri’ni yazmasıyla buradaki tören sona erecek.
Kutlama, saat 09.00’da Valilik makamındaki tebrik töreni ile sürecek.
Zafer Bayramı kutlamaları, saat 10.00’da Sümerpark (Abdullah Gül Parkı) önünde yapılacak olan selamlama, saygı duruşu, İstiklal Marşı, konuşmalar ve ardından yapılacak geçit töreni ile sona erecek.
malatyahaber.com
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