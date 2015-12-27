32 yıl sonra Taksim Meydanında gerçekleşecek 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için toplanan grupların yürüyüşü sürüyor. Gruplardan bazıları meydana ulaştı.

Taksim Meydanı’nda 32 yıl sonra 6 işçi ve memur konfederasyonunun katılımıyla düzenlenen kutlamalara katılacak gruplar, sabahın erken saatlerinden itibaren belirlenen noktalarda toplandı.

Hak-İş, Memur-Sen ve TKP üyesi gruplar Beşiktaş İnönü Stadı önüne geldi.

İşçi ve memurlar, çeşitli sloganlar ve davul zurna eşliğinde halaylar çekerek, şarkılar söyleyerek yürüyüşe geçme saatini bekledi. Kortej, tüm grupların gelmesinin ardından Dolmabahçe’den yürüyüşe geçti.

TKP ile KKTC’den Kamu-Sen üyeleriyle Karademir-Karabük futbolcularının da katıldığı kortej, Gümüşsuyu yönünden Taksim Meydanı’na doğru yola çıktı.

Türk-İş’e ve Kamu-Sen’e bağlı işçi ve memurlar ise Unkapı Köprüsü’nde toplandı.

CHP, ÖDP, İşçi Partisi, EMEP’in de aralarında bulunduğu bazı siyasi parti üyeleri de korteje katıldı.

Kortej daha sonra yürüyüşe geçti. Kortejin, Cumhuriyet Caddesi boyunca yaptığı yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı.

Üç koldan yürüyen kortej, Taksim Meydanı’na vardı. Grupların yürüyüşü devam ediyor.

DENİZ GEZMİŞ’E BÜYÜK ALKIŞ

68’liler Birliği Vakfı da ayrı bir grup olarak alana giriş yaptı.

Deniz Gezmişin resmini taşıyan grup, alkışlarla karşılandı.