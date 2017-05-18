“33 Maçın 26-27’sinde Takım İyi Oynadı”

Evkur Yeni Malatyaspor’u Spor Toto Süper Lig’ taşıyan teknik direktör İrfan Buz, Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşıdıkları için gururlu olduklarını ifade ederek, “Sonuçta büyük resme baktık. Büyük resmi nedir, işte Süper Lig” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Buz, “O anda duygu patlaması oluyor. O baskı altında her hafta elinizden şampiyonluğun kaçmaması gerekiyor. Düşünün bunu yakalamamış olsaydık, önümüzdeki yıllar ne olurdu o da büyük bir soru işareti. Onun mutluluğu vardı. Duygu patlaması yaşadık” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR FİKSTÜR BELLİ OLDUĞUNDA SÜPER LİGİ HİSSEDECEK”

Süper Lig hedefine dikenli yollardan ulaştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Bir sürü dikenli yoldan geçtik. Zorlukla ve güzellikler oldu ama sonuçta büyük resme baktık. O büyük resim için herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Büyük resim ortaya çıktı, Yeni Malatyaspor önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele edecek. İnsanlar ne zaman idrak edecek? Ne zaman fikstür çıktığında, karşılaşmalara baktığınızda, Yeni Malatyaspor Kardemir Karabük, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı zaman insanlar bunu hissedecek” diye konuştu.

“BÜYÜK RESMİ GÖRDÜK, SÜPER LİG”

Buz, Süper Lig hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları söyledi: “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulundaki arkadaşları, bizim ekibimizde olan Ali Ravcı, Zafer Hızarcı, Engin Özdemir, İsmail Aydoğdu, Erkan Buz, Evrim Esendemir’e çok teşekkür ediyorum. Kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın’da çok önemli, çalışanlara teşekkür ediyorum ve Malatya’nın büyüklerine Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, milletvekilimiz Öznur Çalık’a teşekkür ediyorum. O da çok içten bizi destekledi. Tabi ki burada bizim için olmazsa olmaz Ahmet Çakır. Her zaman bize, bu kulübe destek olmuş, burada inanılmaz büyük bir pay sahibi. Sayın valimize de aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlarda ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Basın mensupları da zaman zaman eleştiriler olmuştur ama herkes burada sonuçta gururlandı. Sonuçta büyük resme baktık. Büyük resmi nedir, işte Süper Lig.”

“YENİ MALATYASPOR’A, MALATYALILARA LAYIK OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ”

Tecrübeli teknik adam, ligdeki 33 müsabakanın 27’sinde takımın çok iyi oynadığını kaydederek, “Vücudumda kendiliğinden çıkmış yaralarda var. Bu stresten yaralar çıktı ama feda olsun. Bunlarda olabiliyor. Şampiyonluk ve bu tür olaylar demek ki yaşanarak elde edilebiliyor. Cenabı Allah’a şükürler olsun zaman zaman iyi, zaman zaman ise iyi olmayan maçlar oynadık. Ama sonuç itibariyle futbolcu kardeşlerimiz burada çok büyük bir pay sahibi oldu. 33 müsabaka oynadık, bu müsabakaların 26-27’sini iyi oynadılar. Kötü olan 5-6 maç sayabiliriz ama diğerlerinde aslanlar gibi çıktılar. Herkesin ayağına, emeğine sağlık, haklarını helal etsinler. Gururla bu formayı taşıdılar. Yeni Malatyaspor’a, Malatyalılara layık oldular. Bizde layık olduğumuz için gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“İÇİMDEKİ BASKI ORTAYA ÇIKTI”

Süper Lig’e yükseldikleri Boluspor maçı sonrası gelen gözyaşlarını da değerlendiren Buz, şunları söyledi: “O gün tribündeki insanlarla ben aynıydık. Futbol takımımız istenilen performansı ortaya koyamadı. Çok tutuk oynadılar, bizim takımımız böyle değil. Birkaç gün evvel Adana Demirspor deplasmanında çok iyi oynadık. Boluspor maçını kazanarak şampiyon olmak istiyorduk. Fakat tutuktuk. Psikolojik olarak bizde dışarıdan futbolcularımızı yakalamaya çalıştık. Tribündeki taraftarlarda çok müthişti. Kolay değil, diğer takımlar bu baskıları kaldıramadı. Birincisi kendi sahamızda mağlup olmamamızda önemli, diğer sonuçlarında gelmesiyle birlikte duygu patlaması oldu. Çünkü inanılmaz bir andı. Bunu hayatımda hiçbir zaman unutamam. Almanya’dan Türkiye’ye geleli dördüncü yılım oldu. Kısa zaman içerisinde Cenabı Allah bunu bize nasip etti. Rabbime çok şükür. İçimdeki baskı ortaya çıktı. Benimle birlikte tribünde ağlayanlar vardı. Bunlar hayatın içerisinde olan güzel şeyler. Her şeyde soğukkanlı değiliz, neticede biz insanız. Bende sizlerden birisiyim.”

“SİVASSPOR’DA, BİZDE LİGİ LİDER BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Ligin son haftasında Sivasspor ile lig liderliği için karşı karşıya geleceklerini anımsatan Buz, “Şuanda lideriz, 33 hafta götürdük. Sivasspor’u da kutluyorum. Onlarda bizi bekliyorlar. İyi bir müsabaka olmasını diliyorum. Sayın başkan Mecnun Otyakmaz, ‘hep birlikte el ele, kol kola kupalarımızı alalım’ dedi. Tabi onlarda lider olarak bitirmek ister, bizde istiyoruz. Futbolcularımızı yoruldu, bazı oyuncularımız olmayacak. Eksiklerimiz olacak ama çıkan oyuncu kardeşlerimiz elinden gelen her şeyi yapacaklar. Güzel bir birlikteliğimiz olsun. Komşu kentlerin çıkması, Sivas’ın da çıkması çok güzel. Eskişehirspor’u, Göztepe’yi, Play-Off’ta olan diğer takımlara başarılar diliyorum. Düşme potasında olan takımlara da Allah kolaylık versin, onlara da başarılar diliyorum. Biz bu sene misafirperverliğimizi gösterdik. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama biz camia olarak misafirperverdik. Herkesi kendi tesislerimizde ağırladık hiçbir sıkıntı olmadı” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com