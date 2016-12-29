33 Sanıktan 7’si ‘ByLock’cu Çıktı

Çoğunluğu işadamı olan 10’u tutuklu 33 sanıklı ilk FETÖ/PDY davasının 5. duruşması yapıldı. Mahkeme daha önce tahliye ettiği ‘ByLock’cu sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verdi..

Malatya’da FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “Silahlı terör örgütüne üye olma” ile “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla yargılanan ve büyük çoğunluğu işadamı olan 10’ ututuklu, 11’i firar toplam 33 sanıklı davadaki 7 şüphelinin örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”Bylock”u kullandığı belirlendi.Mahkeme daha önce tahliye ettiği ve tutuksuz yargılanan 1 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Malatya’da “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” suçlamasıyla geçtiğimiz 29 Ocak ve 1 Mart 2016 tarihlerinde yapılan ve toplam 33 şüpheliyi kapsayan davanın 5. duruşmasına Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya davanın, ‘İl İmamı’ oldukları iddia edilen Zekai I. ve Yücel Y. ile birlikte örgütün’ İl Mütevelli Heyeti’, ‘İl İmamı Yardımcıları’ ve ‘Üyeleri’ oldukları iddia edilen Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G., İmdat Ö., Kaan E.Ö., Turgut A. ve Turan C. adlı tutuklu 10 sanığı ile birlikte bir başka FETÖ soruşturmasında tutuklu olan ve bu davanın da sanığı olan Nurettin K., Bayram E., Hikmet Ö., ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldılar.

Duruşma savcısı Musa Erdem Altınhalka, Bankasya kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek ay ve yıllara göre ayrıntılı bilirkişi raporu aldırılmasını, sanıkların birinci derecedeki akrabalarının 17-25 Aralık sürecinden sonra hesaplarının olup olmadığının tespiti için MASAK ve TMSF’ye yazı yazılmasını, davadaki bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında ifadelerde bulunan T.Ö., A.K., Ö.Ö., İ.T. ve M.P.’nin tanık sıfatı ile dinlenilmesini, bazı sanıkların Bylock kullanıcısı olmadığı yönünde verilen listenin yeni güncel bilgiler eklenerek yeniden MİT’ten sorulmasını, yargılamanın son safahatına doğru ilerlediği ve bu nedenle sanıklara ait dijital materyallerin rapor akıbetinin sorulmasını talep etti. Savcı Altınhalka, sanıklardan Turan C. hakkında kullanıcısı olduğu Bylock gizli haberleşme programına ilişkin yazışmaların dosya içerisinde gönderildiğini belirterek, Turan C.’nin diğer sanıklar Halil K.ve Hasan Y.ile sık sık bu haberleşme programı aracılığı ile görüştüklerinin belirlendiğini aktararak, daha önce tahliye edilen Halil K.’nin tutuklanmasını talep etti.

7 SANIKTA “BYLOCK” ÇIKTI

Dava sanıklarından Turan C., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A., İmdat Ö., Halil K. ve firari sanık Hasan Y.’nin FETÖ silahlı terör örgütünün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”Bylock”u kullandığı belirtildi. Sanıklardan Turan C.’nin örgütün şifreli mesajlaşma programıyla sanıklar Halil K. ve Hasan Y. ile sık sık bu haberleşme programı aracılığıyla görüştüğü ve görüşme içeriğinin mahkeme dosyasına sunulduğu ifade edildi.

SONRADAN BYLOCK ÇIKAN SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Davanın sanıklarından olan ve daha sonra Bylock kullandığı tespit edilen, buna ilişkin yazışmaları da mahkemeye sunulan Halil K. , davanın ilk duruşmasında 14 Haziran 2016 tarihinde tahliye edilmiş, 2 Aralık 2016 tarihli 3. duruşmada ise duruşmalardan vareste tutularak, yani duruşmalara katılma zorunluluğunun olmadığına dair hakkında karar verilmişti. Davanın iddianamesinde Öğretmen olan Halil K., FETÖ yapılanmasının Emniyet İmamları arasında olduğu ileri sürülmüştü.

Sanıklar ve avukatları, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye taleplerinde bulundular.

1 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden Mahkeme Heyeti, duruşma sonunda Sanık Halil K. hakkında tutuklama ve yakalama kararı verdi.

Mahkeme Heyeti, ayrıca halen firarda olan davanın sanıklarından ‘eski il imamı’ Eyyüp D., ‘İl Mütevelli heyet üyesi’ Saadettin Ç. ile birlikte Yakup Ö., Ali Ç., Mustafa A., Osman Ç., Hasan Y., Musa T.A., Ramazan Ç., Sedat A. ve Kürşad B. adlı 11 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına da karar verdi.

Mahkeme Heyeti ayrıca tüm sanıkların açık kimlik bilgileri yazılmak suretiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bylock kayıtlarının yeniden istenmesi ile Bankasya, TMSF’den gelen kayıtların bankacılık alanında uzman bir bilirkişiye verilerek rapor aldırılması,davanın sanıkları Sanıklar Mahmut O., Hikmet Ö. ve Murat B. hakkında açılan ikinci davanın birleştirilmesi, T.Ö., A.K., Ö.Ö., İ.T. ve M.P.’nin tanık sıfatı ile dinlenilmesi ve sanıklar Zekai I., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A., Turan C., Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G. ve İmdat Ö.’nun tutukluluk haline karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat 2017 tarihine erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com