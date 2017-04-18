332 Projeden 50’si Sergiye Çağrıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İnönü Üniversitesi Bilim İnsanları Destek Programları Başkanlığı tarafından Biyoloji, Kimya, Fizik ve Matematik alanlarında düzenlenen ‘11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması 2017’ yarışmasının açılışı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve kültür Merkezinde düzenlenen yarışmanın açılış törenine Vali Mustafa Toprak’ın yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aldulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve öğrencilerin öğretmenleri katıldı.

Yarışmaya Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden katılan okulların stantlarını Rektör Prof. Dr. Kızılay ile birlikte gezen Vali Toprak öğrenci ve öğretmenlerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Stantları ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Kızılay, biyoloji alanında 64, fizik alanında 100, kimya alanında 54 ve matematik alanında 114 proje başvurusunda bulunduğu ve Toplam 332 projenin başvurusunun farklı üniversitelerden seçilen jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilmesi sonucu 50 projenin burada bölge sergisine davet edildiğini belirtti.

Prof.Dr. Kızılay, buradaki yarışma kapsamında yapılacak ikinci bir değerlendirmenin ardından bölge yarışmasında dereceye giren finalistlerin Ankara’da yapılacak olan Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklarını yarışmanın kapanış töreninin de 20 Nisan Perşembe günü düzenleneceğini ifade etti.

Vali Toprak, davet için Rektör Prof. Dr. Kızılay teşekkür ederken yarışmacı öğrencilere de başarılar diledi

Bülten- malatyahaber.com