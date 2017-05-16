34 CASA Şehidi İçin Tören

16 yıl önce, Kuzey Irak’tan dönmekte olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı personeli taşıyan CASA tipi nakliye uçağının Malatya’da düşmesi sonucu şehit düşen Özel Kuvvetler mensubu 34 şehit, şahadetlerinin yıldönümünde anıldılar.

-16 yıl geçti, acılar aynı günkü gibi

Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu Mahallesinde 16 Mayıs 2001 tarihinde CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 16 astsubay, 1 uzman çavuş, 10 er olmak üzere toplam 34 asker şehit olmuştu. Uçakta Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı bordo bereliler ile Doğal Afetler Kurtarma ekibi (DAK) askerleri bulunuyordu.

-Anma töreni düzenlendi

34 şehidin 16. Şahadet yıldönümünde askeri uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıtta anma töreni gerçekleştirildi. Törene şehit askerlerin aileleri ve yakınları ile birlikte 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Silah Sistem Kıdemli Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Malatya kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Hakan Keleş, Akçadağ Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, askeri personel ve diğer ilgililer katıldı.

-Çiçek bıraktılar, dua ettiler

2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, törene katılan şehit yakınları ile yakından ilgilenerek tek tek yanlarına gidip, teselli verip, hal ve hatırlarını sordu.

Şehit yakınları uçağın düştüğü kayısı bahçesinde yaptırılan anıt alanda her şehit için dikilen çam ağaçlarına çiçek bıraktılar, Şehit yakınları Kur’an-ı Kerim okuyup dualar ettiler. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadılar.

-“Her yıl geliyoruz, acılarımız tazeleniyor”

Şehit Er mutlu Kaymakcı’nın babası Sefer Kaymakcı; “Her yıl geliyoruz. Ne yapalım. Kader arkadaşlarımızla toplaşmakla, buraya geliyoruz. Bu sene 16. Yıl dönümü çocukların. Benim 17. gelişim. Her sene geliyoruz. Allah sağ ettiği müddetçe geleceğiz. Yapacak bir şey yok.”

Şehit Muhabere Çavuş İsa Türkmen ’in ablası Halime Kaya ise; “Biz her sene geliyoruz buraya. 16 Mayıs’ta acılar tekrar tekrar yaşanıyor. Aynı şeyleri yaşıyoruz işte. Ama biz hep geleceğiz buraya. Onlar burada can verdi 34 şehit, biz hep geleceğiz. Canımız, gücümüz yettiği yere kadar geleceğiz. Aramızdan ayrılanlar oluyor anne,babalardan. Ama kardeşler, evlatlar devam ettireceğiz İnşallah. Unutturmayacağız, şehitlerimizi unutturmayacağız.” İfadelerini kaydetti.

-“ Kelimeler boğazımızda düğümleniyor oğlum…”

Şehit Astsubay Ferhat Öztürk’ün annesi Fatma Öztürk, duygularını; “ Çocuklarımız bize gelemedi, anneler gününde. Biz onlara geldik. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor oğlum, bir şey söyleyemiyorsun. Bu kadar. Her gün içimiz yanıyor. “ şeklinde dile getirirken, Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli’nin annesi Ümit Bizrenli’de; “Her sene gelmeye çalışıyorum. Her sene bir dahaki sene görecekmiyim, gidebilecekmiyim diye, gelmeye çalışıyoruz.” dedi.

-Helikopterlerden saygı uçuşu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören esnasında Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan kalkış yapan askeri helikopterler, şehitlik anıtı üzerinden saygı uçuşu gerçekleştirdiler.

Törende Akçadağ Kaymakamlığı ve Akçadağ Belediyesinin yaptığı organize ile şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com