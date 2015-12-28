35 Hoca Karakoç’u Anlattı

Şair-Yazar-Fikir Adamı Sezai Karakoç’un anlatıldığı “ Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç” Sempozyumu sona erdi.

8 Oturum halinde gerçekleşen Sempozyuma katılan 35 Akademisyen, Karakoç’un yazıları, şiirleri ve hayatı üzerine hazırladıkları önemli bilgileri ve çalışmaları Malatyalılarla paylaştı.

Türk Edebiyatının önemli yapıtaşlarından olan şair, yazar, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç’un düşünce dünyası, fikirleri, yazıları ve hayatının ele alındığı “ Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç” Sempozyumuna katılan akademisyenler ve yazarlar, sunum toplantılarında yıllardır üzerinde çalıştıkları tezleri, tebliğleri ve değerlendirme yazılarını Malatyalılarla buluşturdu.

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel faaliyetleri kapsamında organizasyonunu üstlendiği, Atatürk Kültür Merkezi ile İnönü Üniversitesinin de destekleriyle düzenlenen sempozyum, yoğun bir katılım altında gerçekleşen Kongre ve Kültür Merkezindeki açılış töreni sonrasında Sezai Karakoç’la ilgili detaylı bilgilendirmeleri içerisine alan sunum toplantılarıyla büyük bir ilgi gördü.

Edebiyatçı Sezai Karakoç’un fikir dünyası üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapıp, çeşitli yazılar kaleme alan 35 akademisyen ve yazar, Kongre Kültür Merkezindeki ilk gün sunumlarından sonra Ramada Oteldeki “Sezai Karakoç” ve “Diriliş” salonlarında gerçekleşen ikinci gün oturumlarında ise ünlü edebiyatçının “Medeniyet ve Diriliş” kavramlarının temelinde yatan asıl mantık, şiirleri, yazıları, hayatı, topluma vermek istediği mesajların temelinde yatan gerçekler üzerine hazırladıkları detaylı çalışmaları, bilgileri ve tespitleri Malatyalılara aktardılar.

Büyük bir beğeni ve takdir gören sempozyumun ikinci gün oturumlarını, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof.Dr.Turan Karataş, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Düzenleme Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcılar, Birim Müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda “Sezai Karakoç” hayranı takip etti.

Oturumlarda yer alan konuşmacılar ve tebliğ başlıklarının tam listesi şöyle:

BİRİNCİ OTURUM (10:30 – 12:00):

Oturum Başkanı: Prof.Dr.M.Fatih Andı

Prof.Dr.Turan Karataş, “Sezai Karakoç’un İdealindeki Üniversite”

Prof.Dr.Durmuş Günay, “Diriliş Ekolü ve Temel Kavramları”

Prof.Dr.Yılmaz Daşcıoğlu, “Karakoç Şiirinde Estetik düşünce”

İKİNCİ OTURUM (14;30 – 15:30)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Durmuş Günay

Prof.Dr. M.Fatih Andı, “Sezai Karakoç’ta Coğrafya Düşüncesi ve Şiirine Yansımaları”

Prof.Dr.Kenan Çağan, “Şairin Bir entelektüel Olarak Portresi”

Prof.Dr. Ahmet Cihan, “Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında Üç Şehir: Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Gaziantep.”

Dr.İbrahim Demirci, “Diriliş Dilinin Öncelikleri ve İncelikleri”

ÜÇÜNCÜ OTURUM (15:45 – 17:15):

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Turan Karataş

Ali Haydar Haksal, “Sezai Karakoç’un Batıdan Bize Yansıyan Kavramlara Bakış Yöntemi ve Yorumu”

Prof.Dr.H.Subhi Erdem, “Sezai Karakoç’ta Tarihsel – Felsefi Arka Plandan Günümüze Biz ve Batı Problemi”

Yrd.Doç.Ahmet Koçak, “Sezai Karakoç’un Fikri Yazılarında doğu Batı Medeniyeti Üzerine Bazı Dikkatler”

Doç.Dr.M.Kevser Baş, “Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi”

DÖRDÜNCÜ OTURUM (9:00 – 10:30)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.H.Subhi Erdem

Doç.Dr.Mehmet Önal, “Sezai Karakoç’ta Medeniyet ve Diriliş Kavramları”

Öğr.Gör.Dr.Faruk Karaaslan, “Modern Dünyada Medeniyeti Anlamlandırma Sorunu, Sezai Karakoç ve Aliya İzzet Begoviç’in Medeniyet Tasavvurlarının Karşılaştırmalı Analizi”

Şaban Abak, “Karakoç’un Kitaplaşmamış 25 Yıllık Konuşma Metinleri”

Okt.Ersin Aycan, “Sezai Karakoç’un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine

Şiirinde Sezilen Aykırı Kimliği Üzerine Düşünceler”

BEŞİNCİ OTURUM (10:45 – 12:15)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı

Mustafa Şahin, “Diriliş ve İz Sürmek”

Dr.Muhittin Bilge, “İslamcılık ve Sezai Karakoç”

Mustafa Yürekli “Sezai Karakoç’un Siyasi Tarih Yorumu”

Yüksel Kanar “Diriliş Görüşünde Yenilenme Şartı” ve

ALTINCI OTURUM (10:45 – 12:15):

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Kenan Çağan

Doç.Dr.Ebru Burcu Yılmaz, “Kendi İçine Doğru Değişmenin Adresi: Diriliş Neslinin Amentüsü”

Doç.Dr.Ferhat Ensar, Dr.Yusuf Uyar, Dr.Ebubekir S. Ergün, “Sezai Karakoç’un Düşüncesinde Metafizik Aksiyon”

Doç.Dr.Hakkı Akın, “Sezai Karokoç’un Diriliş düşüncesinde İslamcılık ve İslamlaşma”

Doç.Dr.Süleyman doğan, “Sezai Karakoç’un Mevlana’sı”

YEDİNCİ OTURUM (14.00 – 15.30)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Tarık Özcan

Prof.Dr. Kurtuluş Kayalı, “Türkiyede Entelektüel Sıfatının Yakışacağı Sayılı İsimlerden Biri: Sezai Karakoç”

Doç.Dr.Bedia Koçakoğlu, “Bir Azizin Hasreti Olmak: Sezai Karakoç’un Peygamber Tasavvuru”

Yrd.Doç.Mehmet Özger, “Diriliş Düşüncesinde Akıl”

Yrd.Doç. Osman Bayraktar, “Diriliş Düşüncesinin Sistematik Yanı”

SEKİZİNCİ OTURUM (15:45 – 17.15)

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ahmet Cihan

Prof.Dr.Tarık Özcan, Epistemolojiyle Estetiğin kesiştiği Yer: Sezai Karakoç Şiiri Üzerine Bir Çözümleme”

Şakir Diclehan, “Sezai Karakoç’un Eserlerinde Sosyal Konular”

Yrd.Doç.Taner Namlı, “Bir Edebiyat Münekkidi Olarak Sezai Karakoç”

Mehmet Çetin, “Diriliş Düşüncesi ve Ekonomik yapılanma: İslam Toplumunun Ekonomik Striktürü”

2 gün boyunca oldukça yoğun bir program altında gerçekleşen sempozyum da 31 başlık altında bildiri yayınlandı.