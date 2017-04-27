360 Yayınevi 300 Yazar Katılacak

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak. Fuar, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafında organize ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; “Bu yıl 6. kez kapılarını açacak olan Malatya Kitap Fuarımız kısa zamanda büyük bir başarı sağladı. Türkiye’nin en önemli fuarları arasında adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının 05 Mayıs Cuma günü kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Akın, Kitapseverler 05-14 Mayıs tarihleri arasında fuarımıza katılacak değerli yazarlarımızla ve yayınevlerimizle bir araya gelecek. “15 Temmuz şehitleri anısına” gerçekleştireceğimiz, 6. Kitap fuarımızın bu yıl onur konuğu Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan olduğunı ifade etti.

Akın, 6. Malatya Anadolu Kitap Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında 360 yayınevi, 300’den fazla yazarımızı Malatya’da ağırlayacağız. Farklı ülkelerden (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Mısır, Yunanistan, Filistin, Suriye ve Amerika) yabancı yazarlarımızı da fuarda konuk edeceklerini söyledi.

Akın, Malatyalı hemşerilerimizin ve kitapseverlerinin bu yıl ki talep ve önerileri kitap fuarı süresinin uzaması noktasında olduğunu ve gelen talepleri dikkate alarak bu yıl fuar süresini 10 güne çıkardıklarını ve Kitap fuarının çeşitli söyleşilerle, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçeceğini söyledi.

Fuar etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz Darbe Süreci” fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro, bisiklet turu v.s. kültürel ve sanatsal etkinlere yer veriliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun” projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilere dağıtarak tasarruf bilinci oluşturmak ve biriktirdikleri paralarla kitap almalarını, okumayı sevmelerine katkı sunmak ve sevdikleri yazarlar ile buluşmaları amaçlandı. Kitap fuarı kapsamında Malatya’ya gelecek olan yazarların 120 okulda öğrencilerle buluşması da gerçekleşecek.

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