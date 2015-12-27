381 Kişiye Yardım Yapıldı



Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik olarak yapılan yardımlar kapsamında, Malaya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 381 kişiye Nisan ve Mayıs aylarına mahsuben kişi başı aylık 250 ile 500’er TL olmak üzere toplamda 161 bin 750 TL ödeme yapıldı.



İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nebi Tepe konuya ilişkin yaptığı açıklamada; ” Sosyal yardım programı kapsamında alınan başvurular sonrasında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda resmi nikahlı eşi vefat etmiş, sosyal güvencesi bulunmayan ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında muhtaç durumda bulunan ve muhtaçlığı Vakıf Mütevelli Heyetlerince tespit edilen 266 kadına ilk ödeme Mart ayına mahsuben 24 Nisan 2012 tarihinde yapıldı. Mayıs ayında ise Nisan ayına ek olarak 115 kadına ödeme yapılmaya başlanmıştır. Haziran ayı içerisinde ise 32 kadın ilgili yardımı hak etmiş olup Temmuz ayı içerisinde ilk ödemeleri yapılacaktır.Bu kapsamdaki yardım almaya hak kazanan müracaatçılar herhangi bir PTT şubesine giderek yardımlarını alabilmektedirler.” dedi.

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