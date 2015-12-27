“39 Engelliye İtiraz Etmişlerdi”

CHP il başkanı Enver Kiraz, CHP’nin 44 oy farkla kazandığı Hekimhan Belediye Başkanlığı seçimi için AKP’nin itirazının YSK tarafından reddedilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, çeşitli iddialarda bulundu ve “AKP’nin Hekimhanlılara bir özür borcu vardır” dedi.

Kiraz, açıklamasında şöyle dedi:

“Hafta sonu yaşanılan bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.Hekimhan’da, AKP’nin asılsız iddialarla demokrasiye aykırı sergilediği tutum nihayet YSK eliyle sona erdi.AKP , bir ilke daha imza atarak seçimde kendi yaptıkları hileleri, usulsüzlükleri seçimi kaybedince itiraz için kullandı.Hiç oy almadığımız bir sandığa bile itiraz eden AKP’nin bu tutumu itirazların ne kadar geçersiz olduğunun göstergesidir.

Hiçbir araştırma yapmadan, sağ olan kişileri ölü, sağlıklı kişileri kısıtlı, köyde yaşayanları yurt dışında yaşıyormuş gibi göstermek, en yalın ifadeyle hem seçimlere gölge düşürmek hem de Hekimhanlıların özgür iradesine saygısızlıktır.

Bilindiği üzere tüm yurt genelinde engelli vatandaşlar da oylarını kullanma hakları vardır, bu haklarını da kullanmışlarıdır.AKP, Hekimhan’da 39 engellinin kısıtlı olduğunu belirterek itirazda bulunmuştur. Oysa kişilerin kısıtlı olması için mahkeme kararı olması gerektiğini en iyi bilenler AKP’lilerdir. Buna rağmen sadece seçime itiraz etmek için engelli vatandaşlarımızı kullanan AKP zihniyetini kınıyorum. AKP’nin gösterdiği bu seviyesiz tutum en başta engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yapılmış saygısızlıktır.

Ayrıca, AKP , YSK’ya oy kullananlardan bazı kişilerin ölü olduğunu belirterek itiraz etmiştir.Ölü gösterilen vatandaşlarımızın büyük kısmı hala hayatta olup, AKP, bu kişilere sağ mısınız ölü müsünüz? Şeklinde sorulmasına sebep olmuş, yaşayan kişileri ölü göstererek bir kez daha içler acısı durumlarını ortaya koymuştur.

AKP, Hekimhan’ı yaklaşık 1 aydır gerdi. İnsanları birbirlerine düşürmek için elinden geleni yaptı. Herkese stres, sıkıntı yaşattı.Bu yüzden, AKP’nin Hekimhanlılara bir özür borcu vardır.Her itiraz ettiklerinde basının karşısına geçen AKP’liler şimdi de çıksınlar Hekimhanlılardan özür dilesinler.

Hekimhan CHP’nin kalesidir, kalesi olmaya devam edecektir: Kendi oylarına sonuna kadar sahip çıkan, gece gündüz nöbet tutan bütün Hekimhan’a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyor, saygılarımı iletiyorum.”