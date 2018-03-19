4-1’e Ceza Yok, 3 Gün İzin Var!

Süper Lig’in 26. haftasını 4-1’lik Trabzonspor yenilgisiyle kapatan Evkur Yeni Malatyaspor’da moraller bozuldu. Milli aradan dolayı 3 gün izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, 27. haftadaki Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına perşembe günü başlayacak.

Spor Toto haftasında Trabzonspor karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyle haftayı puansız geçen Malatya ekibinde, teknik heyet tarafından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli aradan dolayı ligin 27. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına perşembe günü yapacağı çalışmayla başlayacak sarı-kırmızılılarda, alınan kötü sonuçlar sonrası yönetimin teknik heyetle bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

“Takımımız Trabzonspor maçının ardından 3 günlük izne ayrıldı”

Ravcı, takımın milli aradan dolayı 3 gün izin yapacağını da belirterek, “Takımımız Trabzonspor maçının ardından 3 günlük izne ayrıldı. Malumunuz milli takımımızın oynayacağı maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verildi. Perşembe günü toplanıp, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına başlayacağız” diye konuştu.

Bu arada, 4-1’lik Trabzon yenilgisi sonrası ceza amaçlı olarak izin iptali veya azaltılması beklenirken, milli takım maç arası nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük izin tartışma konusu oldu.

iha- malatyahaber.com