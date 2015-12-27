4. Ağır Ceza Kuruldu
”3. Yargı Paketi” kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) Malatya’da 4. Ağır Ceza Mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.
Malatya’da kurulması kararlaştırılan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Vedat Koç atanırken, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. madde ile görevli birime Cumhuriyet Başsavcıvekili Özden Doğan’ın yanı sıra Cumhuriyet savcısı olarak İsmail Aksoy, Şeref Gürkan ve Zafer Ünal görevlendirildi.
Mahkemenin üye hakimleri de Mahmut Mavi, Hüdayi Taşpınar, Osman Kandemir ve Hüseyin Turan oldu.
Malatya’da, TMK 10. madde ile görevli birimin sorumluluk alanında Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Sivas ve Tunceli illerinin bulunduğu öğrenildi.
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