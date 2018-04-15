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Malatya Haber -

4. Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu

4. Ağır Ceza Mahkemesi Kuruldu
  • 15.04.2018
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Malatya Adliyesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dava dosyaları dışındaki ağır ceza dosyalarının bakılması için Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesine ve kararına göre; kuruluşuna karar verilen Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Ahmet Yıldırım atanırken, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi üyeliklerine ise 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Aydan Büyükyıldız ve Hakim Zeynep Gül Öztürk getirildi.

HSK kararına göre; yeni kurulan Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesine, FETÖ/PDY silahlı dava dosyaları sonrasında ceza davası dosyaları ve iş yükü artan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyaların bir bölümü aktarılacak. Yeni gelecek olan dosyaların ise her iki mahkeme tarafından eşit olarak paylaşılması belirtildi.

Malatya Adliyesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dava dosyalarına Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri bakıyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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