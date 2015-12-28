4 Ayda 9 Köprü

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için sürdürdüğü yol hizmetlerinin yanı sıra sıkıntılı noktalarda köprü ve menfez yapım işlerine de devam ediyor.

Ulaşımın özellikle kış aylarında zor sağlandığı bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Pütürge, Darende, Doğanyol, Yazıhan, Hekimhan, Kale ve Akçadağ’a yeni köprü ve menfezler yapıyor.

Planlamalar çerçevesinde 4 aylık dönemde 9 köprü, 5 menfez, 22 bin m3 taş duvar ören Büyükşehir Belediyesi, saha taramalarında acilen yapılması gereken köprü, menfez ve taş duvar örme işlerini sürdürüyor.

Coğrafi yapısı nedeniyle zor arazi şartlarına sahip Pütürge bu konuda başı çekerken belirlenen Kozluk-Çamlıdere-Üçkaya-Başmezra grup yoluna 62 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 5 metre yüksekliğinde, 6 gözlü yeni bir köprü yapacak. Yine aynı grup yolunda 9 noktaya çeşitli çaplarda menfez yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Nohutlu-Yegenler arası ile Örencik Mahallesinede köprü yapacak. Tepehan bölgesinde 5 köprü yapan Büyükşehir Belediyesi bunların 3’nü tamamlamıştı. 2 köprüde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Doğanyol’da Burç-Begolar mahalleleri arasına, Darende de Hacılar Mahallesine, Yazıhan’da ise Eğribük Mahallesine yeni köprüler yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Hekimhan da Molla İbrahim İlkokulu yanına, Kale Kumluyazı ve Bent Mahallelerine de 1 adet, Akçadağ’ın Keklikpınar Mahallesinde ise 3 adet menfez yapım işi yapıyor. Ekipler, Battalgazi, Darende, Hekimhan ve Arapgir’de de çeşitli ölçeklerde taş duvar örme işlerini sürdürüyor.