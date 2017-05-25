Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 bin 160 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili jandarma tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “16-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında meydana gelen; Kaçakçılık olaylarında; 4 bin 160 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında; 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; Yapılan sorgulama neticesinde, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan 2 şüpheli yakalanmıştır. 1 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında; 15 adet muhtelif kitap ele geçirilmiştir. Toplam 22 bin 60 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 54 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 9 bin 108 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 309 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 112 araç trafikten men edilmiş, 43 okul servis aracı ve 3 işçi servis aracı kontrol edilmiştir.”

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