4 Genç Kız Kayıp

6 genç kızın evlerini terkettikleri, bunlardan 3’ünün bulunduğu, bunlardan 1’inin evine dönmediği, ayrıca 3 kızdan da hiçbir haber alınamadığı bildirildi.

Aşağıbağlar Mahallesinde oturan ve 7 Şubatta evini terk eden 16 yaşındaki Z.S. adlı kızın, 2 hafta sonra Konyada bulunduğu, polise verdiği ifadede 38 yaşındaki annesi F.S.ye kızdığı için evi terk ettiğini söylediği bildirildi.

Gece yarısı polise başvuran 37 yaşındaki A.İ. adlı şahıs, evine geldiğine 21 yaşındaki kızı H.İ.yi bulamadığını, telefonla görüştüğünde, kızının 21 yaşındaki A.Ö. tarafından zorla alıkonulduğunu söylediğini bildirdi. Araştırma devam ederken, A.Ö. ve H.İ.nin polis merkezine geldikleri, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlamasıyla adliyeye verilen A.Ö.nün serbest bırakıldığı belirtildi.

46 yaşındaki M.K. adlı şahıs, Beydağı Polis Merkezine başvurarak, 18 yaşındaki kızı S.K.nın evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.

41 yaşındaki A.Y., polise başvurdu ve kızı S.Y.nin çalıştığı işyerinden çıkıp akşam eve gelmediğini, daha sonra yaptığı araştırmada kızının İstanbul otobüsüne bilet aldığını öğrendiğini bildirdi. S.Y.nin, Sivasın Gürün ilçesinde polis tarafından yakalandığı, polise verdiği ifadede, kendi iradesi ile evden ayrıldığını ve İstanbulda olan ve gönül ilişkisi bulunan şahsın yanına gitmek istediğini, eve dönmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi.

Yeşiltepede oturan 45 yaşındaki S.Ç. adlı şahıs, 18 yaşındaki kızı B.Ç.nin, sabah işe gitmek üzere evden ayrıldığını ve geri dönmediğini polise bildirdi, bulunmasını istedi.

İnönü Mahallesinde oturan 42 yaşındaki İ.K. adlı şahıs, akşam evde otururken 18 yaşındaki kızları B.K.nin evde olmadığını fark ettiklerini, kendi aramalarından sonuç alınamadığını polise bildirdi. Polis B.K.yi arıyor.