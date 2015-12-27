4 Genç Kız Kayıp
6 genç kızın evlerini terkettikleri, bunlardan 3’ünün bulunduğu, bunlardan 1’inin evine dönmediği, ayrıca 3 kızdan da hiçbir haber alınamadığı bildirildi.
Aşağıbağlar Mahallesinde oturan ve 7 Şubatta evini terk eden 16 yaşındaki Z.S. adlı kızın, 2 hafta sonra Konyada bulunduğu, polise verdiği ifadede 38 yaşındaki annesi F.S.ye kızdığı için evi terk ettiğini söylediği bildirildi.
Gece yarısı polise başvuran 37 yaşındaki A.İ. adlı şahıs, evine geldiğine 21 yaşındaki kızı H.İ.yi bulamadığını, telefonla görüştüğünde, kızının 21 yaşındaki A.Ö. tarafından zorla alıkonulduğunu söylediğini bildirdi. Araştırma devam ederken, A.Ö. ve H.İ.nin polis merkezine geldikleri, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlamasıyla adliyeye verilen A.Ö.nün serbest bırakıldığı belirtildi.
46 yaşındaki M.K. adlı şahıs, Beydağı Polis Merkezine başvurarak, 18 yaşındaki kızı S.K.nın evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.
41 yaşındaki A.Y., polise başvurdu ve kızı S.Y.nin çalıştığı işyerinden çıkıp akşam eve gelmediğini, daha sonra yaptığı araştırmada kızının İstanbul otobüsüne bilet aldığını öğrendiğini bildirdi. S.Y.nin, Sivasın Gürün ilçesinde polis tarafından yakalandığı, polise verdiği ifadede, kendi iradesi ile evden ayrıldığını ve İstanbulda olan ve gönül ilişkisi bulunan şahsın yanına gitmek istediğini, eve dönmeyi düşünmediğini söylediği öğrenildi.
Yeşiltepede oturan 45 yaşındaki S.Ç. adlı şahıs, 18 yaşındaki kızı B.Ç.nin, sabah işe gitmek üzere evden ayrıldığını ve geri dönmediğini polise bildirdi, bulunmasını istedi.
İnönü Mahallesinde oturan 42 yaşındaki İ.K. adlı şahıs, akşam evde otururken 18 yaşındaki kızları B.K.nin evde olmadığını fark ettiklerini, kendi aramalarından sonuç alınamadığını polise bildirdi. Polis B.K.yi arıyor.