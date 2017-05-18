4 ilde FETÖ/PDY Operasyonu… 11 Gözaltı

Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 11 eski kamu personeli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Emniyet TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Elazığ illerinde 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Maliye, Müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, 2. Ordu Komutanlığı ve Yesilyurt Kaymakamlığı çalışanlarının da aralarında olduğu ihraç ve açıkta olan 11 kamu personeli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise aramakta olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi- Malatyahaber.com