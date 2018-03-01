4. Kattan Düştü Öldü

Malatya’da oturduğu apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 51 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Paşaköşkü Mahallesi Gönültaş Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir apartmanın 4.katında bulunan evlerinin balkonundan düşen Adile Ede adlı kadın, ağır yaralı olarak ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com