4 Kırsal Mahalleye 1 Milyonluk Alt Yapı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arapgir İlçesi Kılıçlı, Meşeli, Kaynak, Yukarıyabanlı Mahallelerinde maliyeti 1 milyon TL olan 6.500 metrelik içmesuyu altyapı çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a ve Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür ederek memnuniyetini belirten Muhtar İsmet Tunç, “Meşeli Mahallemizde yıllardır su yoktu. Taşıma suyu ile su geliyordu. Vatandaşlarımız mağdur oluyorlardı. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarla mahallemiz suyuna kavuştu. 1.000 metre uzunluğunda içmesuyu hat çalışması gerçekleştirdi. Sondaj kuyusu açarak evlerimize su ulaştırdı. Su deposu yapıldı. Mahallemizin uzun yıllardan beri devam eden içmesuyu sıkıntısını ortadan kaldırdı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Arapgir İlçesi merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra mahallelerine de hizmet veriyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Arapgir İlçesi’nin muhtelif mahallelerinde yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yatırımlarımız kapsamında Kılıçlı Mahallesi Beygirli Sokak’a 1.100 metrelik terfi hattı, 1 adet terfi binası ve 1 adet içmesuyu deposu inşasını tamamladık. Kılıçlı Mahallesi Hacıuşağı Sokak’a 1.000 metrelik terfi hat çalışması yaptık. Meşeli Mahallesi’nde içmesuyu altyapısı inşa etmek için çalışmalar başlattık. Sondaj kuyusu açarak 1 saniyede 3 litre su temin ettik. 1.000 metre terfi hattı, 1 adet terfi binası ve 1 adet içmesuyu deposu inşa ettik. Kaynak Mahallesi’ne 900 metre hat çalışması ve 1 adet su deposu çalışması gerçekleştirdik. Yukarıyabanlı Mahallesi’ne ise 2.500 metrelik içmesuyu hat çalışması yaptık. Arapgir İlçesi Kılıçlı, Meşeli, Kaynak, Yukarıyabanlı Mahallelerinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Hedefimiz Malatya’nın tamamını içmesuyu altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızı sağlıklı içmesuyuna kavuşturmak ” diye konuştu.

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