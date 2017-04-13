You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Malatya Caddesi’nde Kaza

Malatya Caddesi’nde Kaza
  • 13.04.2017
  • 0

Elazığ’da Malatya plakalı kamyonetin de karıştığı iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Elazığ-Diyarbakır karayolu Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Selim K. idaresindeki 47 AP 118 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonda bulunan sürücü ile oğlu Ömer Faruk K. yaralandı.

İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi’nde meydana geldi. Aziz D. idaresindeki 44 HA 297 plakalı kamyonet ile Mehmet S. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kaza nedeniyle ikinci bir kaza daha meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 23 EF 088 plakalı otomobil, Erdoğan A. yönetimindeki 23 AV 887 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ, iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."