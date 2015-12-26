4 Lise Finalde Yarıştı..

Malatya’da düzenlenen liselerarası bilgi ve kültür yarışması sonunda Fatih Lisesi il birincisi oldu.

Öğretmenevi’nde düzenlenen liselerarası bilgi ve kültür yarışması finaline, Fatih, Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Malatya liseleri katıldı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Berk’in koordinatörlüğünde ve İnönü İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Mustafa Memur’un sunuculuğu ile yapılan liselerarası bilgi ve kültür yarışması sonunda Fatih Lisesi birinci, Yeşiltepe Lisesi ikinci, Malatya Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Lisesi dördüncü oldu.

İlköğretim okulları bilgi ve kültür yarışması finali de 9 Mayıs Cuma günü Öğretmenevi’nde saat 10.00’da yapılacak.