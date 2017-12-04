4 Maçta Sadece 2 Puan

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 4 haftada 2 puan toplayabildi. Sarı kırmızılılar, 4 maçta 2 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

Ligin 10.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni Khalid Boutaib’in golüyle 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, sonraki 4 haftada galibiyeti unuttu. Ligin 11.haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0, 12.haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 yenilen sarı kırmızılılar, 13.haftada sahasında Beşiktaş, 14.haftada ise deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

LİGDEKİ DÖRDÜNCÜ BERABERLİK

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet alarak, 16 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, üst üste iki kez sahadan berabere ayrılarak, bu sezon ligdeki dördüncü beraberliğini aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 4 beraberliğin 3’ünü sahasında, 1’ini ise deplasmanda aldı. Malatya ekibi ligde Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmalarda eşitliği bozamadı. Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi