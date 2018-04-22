4 Otonun Karıştığı Kazada 1 Ölü, 4 Yaralı..

OTOMOBİLDEN FIRLADI, KARŞIDAN GELEN OTONUN ALTINDA KALDI.. Malatya’da bir otomobilin orta refüjü aşarak karşı şeride geçmesi sonucunda, otomobilde savrulan 19 yaşındaki genç, başka bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, aynı otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sularında çevreyolu Ankara asfaltı MAŞTİ Kavşağına yakın mevkide Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanlığı Doğu Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi.

İddiaya göre; şehir merkezinden Beylerderesi istikametine seyretmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 BM 947 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu, sürücüsünün kontrolu kaybetmesiyle yolun orta refüjünü aşarak karşı istikamete geçti. Otomobil şehir merkezi istikametine gelmekte olan Aydın Altan idaresindeki 34 JY 722 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atlayarak yaklaşık 60 metre sürüklendi ve devrildi. Bu aracın çarptığı 34 JY 722 plakalı otomobil ise savrularak, aynı istikametteki Hacı Ahmet Apaydın’ın idaresindeki 44 DA 626 plakalı otomobile çarptı. Bu esnada kazaya neden olan 23 BM 947 plakalı otomobilde bulunan 19 yaşındaki Emre Yılmaz, araçtan yola fırladı ve 44 DA 626 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazaya neden olan otomobil, Ali Çetinkaya’nın yönetimindeki 34 TC 2414 plakalı otomobile ise yandan çarptı.

Kazada otomobilden yola fırlayarak, 44 DA 626 plakalı otomobilin altında kalan 19 yaşındaki Emre Yılmaz’ın kurtarılması için çevrede bulunanlar, otomobili yan yatırdı. Ancak sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede gencin öldüğü belirlendi. Kazaya neden olan 23 BM 947 plakalı araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan 3 kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan 21 yaşındaki Ömer Faruk Tutal ise Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yapılan temizliğin ardından yol trafiğe açıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com