4 Sanıklı DEAŞ Davasında Karar
DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile ilgili olarak Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2 sanık hapis cezasına çarptırılırken, karı-koca sanıklar ise beraat etti.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklardan Aliye H.’ye 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Çağatay A.’ya ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Davanın sanıklarından Zühal Betül G. ile eşi Ömer G. ise delil yetersizliğinden beraat ettiler.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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